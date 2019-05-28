العذاب الأخروي في القرآن 32/39

ضياء الشكرجي

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المستحقون للعذاب الإلهي حسب القرآن 1

1. الكافِرون [بالإسلام].

2. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام].

3. الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ الله [تارة بمعنى آيات القرآن وتارة بالأدلة الكونية على وجود الله].

4. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَكَذَّبوا بِآياتِ الله. [ترد في القرآن بلفظ «بآياتِنا» ربما يعني الجمع (الله + جبريل + محمد) أو عموم المشاركين في تأليف القرآن أو الإيحاء به، لعله بما في ذلك ورقة بن نوفل، إذا صحت الروايات فيما له من دور تمهيدي وتأسيسي].

5. الَّذينَ يُسارِعونَ فِي الكُفرِ [بالإسلام].

6. الَّذينَ اشتَرَوُا الكُفرَ [بالإسلام] بِالإيمانِ.

7. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَماتوا وَهُم كُفّارٌ [به].

8. الَّذينَ يَموتونَ وَهُم كُفّارٌ [بالإسلام].

9. مَن يَرتَدِد مِنَ المُسلِمينَ عَن دينِهِ فَيَمُت وَهُوَ كافِرٌ [بالإسلام].

10. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] بَعدَ إيمانِهِم وَشَهِدوا أَنَّ الرَّسولَ حَقٌّ وَجاءهُمُ البَيِّناتُ [هل من المعقول أن إنسانا يكون واثقا من أن الرسول حق ثم ينكر ذلك، ليختار الدخول في جهنم طوعا خالدا فيها أبدا؟].

11. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] بَعدَ إيمانِهِم ثُمَّ ازدادوا كُفرًا [ككاتب السطور].

12. المُنافِقونَ [بما فيهم الخائفون من الإفصاح بعدم إيمانهم بالإسلام].

13. الَّذينَ يَتَّخِذونَ الكافِرينَ [أي غير المسلمين] أَولِياءَ [أصدقاء] مِن دونِ المُؤمِنينَ.

14. الَّذينَ إِذا سَمِعوا آياتِ اللهِ يُكَفَرُ بِها وَيُستَهزَأُ [لَم يُقاطِعوا مُجالَسَةَ الَّذينَ يَخوضونَ في حَديثِ الكُفرِ وَالاستِهزاءِ، أَو يَطلُبوا مِنهُم أَن] يَّخوضوا في حَديثٍ غَيرِهِ.

15. مَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلاَمِ دينًا [يعني كل غير المسلمين].

16. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَأَشرَكوا بِاللهِ ما لَم يُنَزِّل بِهِ سُلطانًا.

17. [اليهود] الَّذينَ يَكفُرونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقتُلونَ النَّبيينَ بِغَيرِ حَقٍّ وَيَقتُلونَ الِّذينَ يَأمُرونَ بِالقِسطِ مِنَ النّاسِ [على فرض صحة الرواية القرآنية فالذين يتكلم عنهم جيل قد خلى، فأين مبدأ «لا تزر وازرة وز أخرى»؟].

18. [اليهود] الَّذينَ أَخَذَ اللهُ مِنهُم ميثاقَهُم لا يَسفِكونَ دِماءَ بَعضِهِمُ البَعضِ، وَيُخرِجونَ فَريقاً مِّنهُم مِّن ديارِهِم وَيَظاهَرونَ عَلَيهِم بِالإِثمِ والعُدوانِ.

19. مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَت بِهِ خَطيئَتُهُ [حت لو كانت الخطيئة مجرد شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ومزاولة الجنس من غير عقد شرعي أو ترك العبادات].

20. الَّذينَ اشتَرَوُا الحياةَ الدُّنيا بِالآَخِرَةِ.

21. مَن مَّنَعَ مَساجِدَ الله أَن يُّذكَرَ فيها اسمُهُ وَسَعى في خَرابِها.

22. مَن يَّتَّخِذُ مِن دونِ اللهِ أَندادًا.

23. الَّذينَ ظَلَموا [الظلم بمعايير الشريعة].

24. الَّذينَ يَكتُمونَ ما أَنزَلَ الله مِنَ الكِتابِ وَيَشتَرونَ بِهِ ثَمَنًا قَليلًا.

25. مَنِ اعتَدى [في القَصاصِ فِي القَتلى].

26. مَن سَعى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فيها [الإفساد بمعايير الشريعة ومنه نقد الدين] وَيُهلِكَ الحرثَ والنَّسلَ.

27. مَن يُبَدِّل نِعمَةَ اللهِ مِن بَعدِ ما جاءتهُ.

28. الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا وَقالوا إِنَّما البَيعُ مِثلُ الرِّبا.

29. الَّذينَ يَشتَرونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيمانِهِم ثَمَنًا قَليلاً.

30. الَّذينَ تَفَرَّقوا وَاختَلَفوا مِن بَعدِ ما جاءهُمُ البَيِّناتُ [يفترض أن ذلك يشمل كل المسلمين].

31. الَّذينَ يَفرَحونَ بِما أَتَوا وَّيُحِبّونَ أَن يُحمَدوا بِما لَم يَفعَلوا [بالضبط ينطبق هذا على جل المسلمين].

32. الَّذينَ يَأكُلونَ أَموالَ اليَتامى ظُلمًا.

33. مَن يَعصِ الله وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ [بأي مخالفة للفقه الإسلامي].

34. الَّذينَ يَعمَلونَ السَّيِّئاتِ [أيضا بمعايير الدين] حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوتُ قالَ إِنّي تُبتُ الآنَ.

35. الَّذينَ يَأكُلونَ أَموالَ بَعضِهِم بِالباطِلِ [ما يفعله الكثير من المتدينين ومن رجال الدين].

36. الَّذينَ يَبخَلونَ [حتى لو كانوا كرماء ومعطائين لكنهم لا يدفعون الحقوق الشرعية] وَيَأمُرونَ النّاسَ بِالبُخلِ [بالكف عن دفع الزكاة والخمس للمعممين] وَيَكتُمونَ ما آتاهُمُ اللهُ.

37. مَن يَقتُل مُؤمِنًا [أي مسلما] مُّتَعَمِّدًا. [أما قتل غير المسلم فليس سببا لدخول جهنم بل هي قضية فيها نظر].