Posted on by

اليوصف العسل مو مثل اليضوكه

اليوصف العسل مو مثل اليضوكه
__________________
عباس طريم
اريزونا
__

اليوصف العسل , مو مثل اليضوكه
وليده ابماي , غير الايده
محروكه
+
ودروب الغريبه , وما سلكهه انسان
مومثل الدروب الحيل
مسلوكه

+

والنخل العزيز , البي ثمر للناس
امبين من بعيد , امدندله
اعثوكه
+
والسلعه اليبيعوهه ابفلس بالسوك
ما تقبل نقاش , السلعه
مبيوكه
+
والحمار اليطب اوياكل الزرعات
الذنب مو بيه , لا بويه
باليسوكه
+
الشجر من يذبل , وكل ثمر ما يطيك
دور عالسبب ,تلكاه
بعروكه
+
واليحبك صدك , ينعرف من ملكاه
من سيماء وجهه ولهفته
وشوكه
+
الجايب شوك , حته ايبزك ابمكفاك
لياحد كلي تبقه اتشلع
ابشوكه
+
عدو هذه , ومكانه ابخانت الشمات
ومن هاللحظه احسبه اوراقه
محروكه
+
للحجي المعدل , سوك بيه ينباع
والحجي الملاوت والنصب
سوكه
+
الحياة اتغيرت , والناس موش الناس
وحته الكاع , جانت كاع
مبروكه
+
شوكت شعب العراق , ايشوف راحة بال
ويشيل الحمل والضيج من
فوكه
+
يصيح اويستريح , ابن البلد هاليوم
ومن يصرخ , صرخته ابحلكه
مخنوكه
+
الحكومه ابوادي , والشعب الفقير ابواد
والافلام متهندسه
ومسبوكه
+
عليمن نعتب , وجلمة لصوص , الزوك
بكصة كل حرامي اوعفن
ملزوكه
+
بصراحه , ما يحك نعتب عله الكرعان
التالي اعمارهم لبسو
الباروكه
+
جان الواحد مصمم , فقر وافلاس
والجواه كله انعرفه
والفوكه
+
وابطانة اجيوبه , امصفره المسكين
وبالدفعات جان ايدبر
اريوكه
+
وانعاله , اليلبسه ايصيبه داء الفيل
والدشداشه من الذيل
مشكوكه
+
جا هاي القصور , اليمتلكهه امنين
وكل هاي الملاك , ايصير
مبيوكه ؟
+
حته الكاع ما سلمت , اخذهه ازناد
ومن انكله ليش ؟ ايكول
متروكه
+
وحك الشعب ضاع , اهل اللفط باكوه
بعد ياهو اليجيه , ويطلع
احكوكه
+
عراق وللاسف , كلما نزوره انشوف
دنياه بس معارك , نار
معلوكه
+
فلشوه النشامه , ابمعول اوجاكوج
ما سلمت بديهم ولا
طابوكه
+
والحصه اللي جانت , عامره بكل خير
هسه العدس بس
ومحد ايضوكه
+
حرامية كبل , عدهم خلق وانصاف
ايبوك امن الغني ويحلل
البوكه
+
وينطون الفقير , وعنده كومه اعيال
ومن مال الغني ايسدون
الحلوكه
+
شيسوي العراقي , ايدك عله الابواب
والابواب ماتنفتح
مغلوكه
+
هذه الحال .. ناس من الفقر والعوز
تشكي , وناس مشغولين
[بالهوكه
+
بالذ العيش ناس , اللحم والتشريب
وناس اعله الخبيزه , وبيضه
مسلوكه
+
بلد صار الفقير المنسحك , جواه
واللص الحرامي المرتشي
فوكه

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close