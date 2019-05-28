اليوصف العسل مو مثل اليضوكه
__________________
عباس طريم
اريزونا
__
اليوصف العسل , مو مثل اليضوكه
وليده ابماي , غير الايده
محروكه
+
ودروب الغريبه , وما سلكهه انسان
مومثل الدروب الحيل
مسلوكه
+
والنخل العزيز , البي ثمر للناس
امبين من بعيد , امدندله
اعثوكه
+
والسلعه اليبيعوهه ابفلس بالسوك
ما تقبل نقاش , السلعه
مبيوكه
+
والحمار اليطب اوياكل الزرعات
الذنب مو بيه , لا بويه
باليسوكه
+
الشجر من يذبل , وكل ثمر ما يطيك
دور عالسبب ,تلكاه
بعروكه
+
واليحبك صدك , ينعرف من ملكاه
من سيماء وجهه ولهفته
وشوكه
+
الجايب شوك , حته ايبزك ابمكفاك
لياحد كلي تبقه اتشلع
ابشوكه
+
عدو هذه , ومكانه ابخانت الشمات
ومن هاللحظه احسبه اوراقه
محروكه
+
للحجي المعدل , سوك بيه ينباع
والحجي الملاوت والنصب
سوكه
+
الحياة اتغيرت , والناس موش الناس
وحته الكاع , جانت كاع
مبروكه
+
شوكت شعب العراق , ايشوف راحة بال
ويشيل الحمل والضيج من
فوكه
+
يصيح اويستريح , ابن البلد هاليوم
ومن يصرخ , صرخته ابحلكه
مخنوكه
+
الحكومه ابوادي , والشعب الفقير ابواد
والافلام متهندسه
ومسبوكه
+
عليمن نعتب , وجلمة لصوص , الزوك
بكصة كل حرامي اوعفن
ملزوكه
+
بصراحه , ما يحك نعتب عله الكرعان
التالي اعمارهم لبسو
الباروكه
+
جان الواحد مصمم , فقر وافلاس
والجواه كله انعرفه
والفوكه
+
وابطانة اجيوبه , امصفره المسكين
وبالدفعات جان ايدبر
اريوكه
+
وانعاله , اليلبسه ايصيبه داء الفيل
والدشداشه من الذيل
مشكوكه
+
جا هاي القصور , اليمتلكهه امنين
وكل هاي الملاك , ايصير
مبيوكه ؟
+
حته الكاع ما سلمت , اخذهه ازناد
ومن انكله ليش ؟ ايكول
متروكه
+
وحك الشعب ضاع , اهل اللفط باكوه
بعد ياهو اليجيه , ويطلع
احكوكه
+
عراق وللاسف , كلما نزوره انشوف
دنياه بس معارك , نار
معلوكه
+
فلشوه النشامه , ابمعول اوجاكوج
ما سلمت بديهم ولا
طابوكه
+
والحصه اللي جانت , عامره بكل خير
هسه العدس بس
ومحد ايضوكه
+
حرامية كبل , عدهم خلق وانصاف
ايبوك امن الغني ويحلل
البوكه
+
وينطون الفقير , وعنده كومه اعيال
ومن مال الغني ايسدون
الحلوكه
+
شيسوي العراقي , ايدك عله الابواب
والابواب ماتنفتح
مغلوكه
+
هذه الحال .. ناس من الفقر والعوز
تشكي , وناس مشغولين
[بالهوكه
+
بالذ العيش ناس , اللحم والتشريب
وناس اعله الخبيزه , وبيضه
مسلوكه
+
بلد صار الفقير المنسحك , جواه
واللص الحرامي المرتشي
فوكه