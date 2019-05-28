اليوصف العسل مو مثل اليضوكه

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عباس طريم

اريزونا

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اليوصف العسل , مو مثل اليضوكه

وليده ابماي , غير الايده

محروكه

+

ودروب الغريبه , وما سلكهه انسان

مومثل الدروب الحيل

مسلوكه

+

والنخل العزيز , البي ثمر للناس

امبين من بعيد , امدندله

اعثوكه

+

والسلعه اليبيعوهه ابفلس بالسوك

ما تقبل نقاش , السلعه

مبيوكه

+

والحمار اليطب اوياكل الزرعات

الذنب مو بيه , لا بويه

باليسوكه

+

الشجر من يذبل , وكل ثمر ما يطيك

دور عالسبب ,تلكاه

بعروكه

+

واليحبك صدك , ينعرف من ملكاه

من سيماء وجهه ولهفته

وشوكه

+

الجايب شوك , حته ايبزك ابمكفاك

لياحد كلي تبقه اتشلع

ابشوكه

+

عدو هذه , ومكانه ابخانت الشمات

ومن هاللحظه احسبه اوراقه

محروكه

+

للحجي المعدل , سوك بيه ينباع

والحجي الملاوت والنصب

سوكه

+

الحياة اتغيرت , والناس موش الناس

وحته الكاع , جانت كاع

مبروكه

+

شوكت شعب العراق , ايشوف راحة بال

ويشيل الحمل والضيج من

فوكه

+

يصيح اويستريح , ابن البلد هاليوم

ومن يصرخ , صرخته ابحلكه

مخنوكه

+

الحكومه ابوادي , والشعب الفقير ابواد

والافلام متهندسه

ومسبوكه

+

عليمن نعتب , وجلمة لصوص , الزوك

بكصة كل حرامي اوعفن

ملزوكه

+

بصراحه , ما يحك نعتب عله الكرعان

التالي اعمارهم لبسو

الباروكه

+

جان الواحد مصمم , فقر وافلاس

والجواه كله انعرفه

والفوكه

+

وابطانة اجيوبه , امصفره المسكين

وبالدفعات جان ايدبر

اريوكه

+

وانعاله , اليلبسه ايصيبه داء الفيل

والدشداشه من الذيل

مشكوكه

+

جا هاي القصور , اليمتلكهه امنين

وكل هاي الملاك , ايصير

مبيوكه ؟

+

حته الكاع ما سلمت , اخذهه ازناد

ومن انكله ليش ؟ ايكول

متروكه

+

وحك الشعب ضاع , اهل اللفط باكوه

بعد ياهو اليجيه , ويطلع

احكوكه

+

عراق وللاسف , كلما نزوره انشوف

دنياه بس معارك , نار

معلوكه

+

فلشوه النشامه , ابمعول اوجاكوج

ما سلمت بديهم ولا

طابوكه

+

والحصه اللي جانت , عامره بكل خير

هسه العدس بس

ومحد ايضوكه

+

حرامية كبل , عدهم خلق وانصاف

ايبوك امن الغني ويحلل

البوكه

+

وينطون الفقير , وعنده كومه اعيال

ومن مال الغني ايسدون

الحلوكه

+

شيسوي العراقي , ايدك عله الابواب

والابواب ماتنفتح

مغلوكه

+

هذه الحال .. ناس من الفقر والعوز

تشكي , وناس مشغولين

[بالهوكه

+

بالذ العيش ناس , اللحم والتشريب

وناس اعله الخبيزه , وبيضه

مسلوكه

+

بلد صار الفقير المنسحك , جواه

واللص الحرامي المرتشي

فوكه