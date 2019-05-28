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اول تعليق من ظريف على زيارته ببغداد فكيف وصفها؟

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن زيارته التي أدّاها السبت لبغداد، ولقاءاته بالقيادات السياسية العراقية اكتسبت أهمية كبيرة للبلدين، ووصفها بـ”البناءة”.
ونشر ظريف صورا على “تويتر” وكتب: “في العراق… حيث عقدت اجتماعات بناءة وموضوعية مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وقيادة ائتلافين برلمانيين في هذا البلد”.
يشار إلى أن ظريف قام مؤخرا بجولات عديدة شملت روسيا وتركمانستان والهند واليابان والصين وباكستان، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن وموجات التصعيد بين الطرفين.

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