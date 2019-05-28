(بغداد..وليس البصرة..الاعلى بالسرطان) …

بسم الله الرحمن الرحيم

(العمارة وليس البصرة..بالعطش) (خانقين الاعلى حرارة)

اكدناها وحذرنا.. منذ سنوات من (الاعلام المأبون.. المسموم) الذي يركز على البصرة دون غيرها.. باهداف قذرة.. تتبناها (قناتي دجلة والشرقية) اضافة لقنوات ايرانية وخليجية.. (تحاول تضخيم الاوضاع بالبصرة) وحصرها (بالبصرة دون غيرها من محافظات العراق) حتى يتخيل البعض بان باقي سكان العراق يعيشون (ترفا مثل سويسرا) وفقط البصرة تعيش (ماسي دون غيرها)؟ وطبعا كل جهة ساهمت بهذا التهويل بالتركيز على البصرة دون غيرها يستهدفون (عرقلة قيام اقليم وسط وجنوب) .. ولكن باهداف متباينة لكل جهة دون اخرى.. نبينها باخر الموضوع.

ولو اليوم سالت اي شخص بالعراق بعد غسل الادمغة والضحك على عقولها من قبل الاجندات القذرة واعلامها المدسوس بالسنوات الماضية.. (من اكثر محافظات العراق بالسرطان يجيبك الناس/ البصرة)؟؟ (اكثر محافظة عطشا.. يجيبونك البصرة) (اكثر محافظة فقرا.. يجيبونك الببصرة) وفي كلها اجابات خاطئة.. تعكس اعلام اعتمد سياسية اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ومع الاسف صدق من صدق هذه الاكاذيب.

واليوم نفضح بالحق.. حقائق.. تدحض ما روجه الاعلام بالسنوات الماضية عن البصرة.. ومن مصادر امريكية وعراقية ودولية:

اولا: (اكدت وزارة الصحة).. بان (بغداد ثم الموصل) الاعلى بالسرطان بالعراق.. اي ليس البصرة.. (في وقت الاعلام روج حتى اعتقد السذج من الناس وما اكثرهم بان البصرة الاعلى بالسرطان بالعالم وليس في العراق وحد) علما اعلى معدلات السرطان بين دول العالم (النرويج والدنمارك وايرلندا.. الخ).. ولا يوجد العراق ضمن حتى 10 دول بالعالم بنسبة السرطان.. وحتى شرق اوسطيا (تاتي سوريا ثم فلسطين باكثر الدول بانتشار السرطان).. وليس العراق.. فماذا تقولون في ذلك؟

ثانيا: (اكدت وزارة التخطيط) بان محافظة العمارة الاكثر معانات من العطش بين محافظات العراق.. بعدم وصول المياه الصالحة للشرب.. لعشرات الالاف السكان فيها.. في وقت (ركز الاعلام المابون) بادعاءه بان (البصرة تشرب ماء مسموم) حتى هول ذلك؟؟ حتى ضن البعض (ان 3 ملايين من سكان البصرة هاجروا) في وقت (لم يهاجر اي احد) فلو فعلا كانت ازمة المياه بالبصرة (بالشكل الذي روج له من الاعلام المدسوس) فلماذا لم نجد هجرة سكانية من البصرة؟ ولماذا وجدناها بالعمارة والناصرية والديوانية والسماوة وغيرها من محافظات وسط وجنوب.. دون البصرة؟

ثالثا: ما اكدته ونشرته (محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الامريكية) جدولا بالاعلى مدن بالعالم بدرجات الحرارة اي الاعلى سخونة ووصلت الى اعلى نصف درجة الغليان.. التي تبين بان خانقين بديالى وليس البصرة .. الاعلى بالعراق.. وتأتي خانقين ثانيا باعلى درجات الحرارة بالعالم .. وتاتي بعدها الناصرية..المرتبة الحادية عشر بدرجة الحرارة.. عالميا.. وجاءت السماوة الخامسة عشر..

رابعا: بغداد الاسوء بالعيش.. وليس البصرة.. وهذا ما اكدته التقارير الدولية ..

خامسا: الديوانية ثم بعدها الناصرية.. اكثر المحافظات فقرا بالعراق.. وليس البصرة.

سادسا: العمارة والناصرية اكثر المحافظات هجرة للسكان بزمن الجفاف والعطش.. وليس البصرة..

سابعا: بغداد الاكثر عدد من البطالة بالعراق وليس البصرة.

ونبين:

(الايرانيين يهدفون من سلخ البصرة عن باقي وسط وجنوب “الشيعي العربي”، منع قيام اقليم للشيعة العرب جوار الاحواز المحتلة من قبل ايران، واضعاف المكون الشيعي العربي جغرافيا واداريا وديمغرافيا بمنطقة العراق.. بعد المظاهرات التي خرجت بوسط وجنوب وحرقت القنصلية الايرانية وصور زعماء ايران خميني وخامنئي).. (والسنة يستهدفون منع قيام اقليم للشيعة العرب يوحدهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب) .. (والدول الخليجية ايضا تخاف من قيام اقليم وسط وجنوب، مجاور الاحساء والقطيف بالسعودية)..

ونحذر من كل ذلك من ما فعله (عادل عبد المهدي) الذي رفع (ملف اقليم بصرة) بشكل يهدد وحدة الشيعة العرب بوسط وجنوب اخيرا.. ديمغرافيا وجغرافيا واداريا وسياسيا.. ويثبت عادل عبد المهدي بانه تم تنصيبه (لتمرير سياسيات تستهدف الشيعة العرب) بسلخ البصرة عن باقي الشيعة العرب لافقارهم وحرمانهم من منفذهم البحري الوحيد على الخليج وزرع صراع شيعي شيعي جغرافي واداري وسياسي لمصالح اجندات معادية لوحدة الشيعة العرب ..

ونتألم فعلا عندما نجد (قادة الكورد كيف لديهم غيرة على وحدة كوردستان) في حين نجد (الحقارة وعدم الشعور بالمسؤولية) من قبل المحسوبين قيادات للشيعة بالعراق .. باستهانتهم بوحدة الشيعة العرب جغرافيا واداريا وسياسيا واقتصاديا..

فكلنا راينا ردة فعل الزعيم الكوردي مسعود برزاني لمجرد (مقالة) كتبت بالسليمانية من قبل صحيفة (طرحت اقليم للسليمانية منفصل عن كوردستان).. فما كان من البرزاني الا الاسراع بزيارة السليمانية رغم الخلافات بين اربيل والسليمانية، واكد البرزاني من السليمانية بان وحدة كوردستان خط احمر.. وكركوك قدس كوردستان، هكذا يعرف القادة الحقيقيين..

ليتبين حقيقة بان الشيعة العرب ايتام القيادة.. والمشروع السياسي الذي ينطلق من همومهم ومصالحهم .. ويدافع عن وحدتهم الجغرافية والسياسية والادارية والديمغرافية..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم