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تربية كوردستان تعلن موقف الامتحانات خلال عطلة العيد

اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان عن اجراء الامتحانات النهائية للمرحلة 12 والتي تصادف خلال عطلة عيد الفطر.
وسبق ان اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن عطلة عيد الفطر والتي ستبدأ يوم 2 من شهر حزيران المقبل، ويتم استئناف الدوام الرسمي يوم 9 من الشهر نفسه”.
وتم استثناء وزراتي التربية، التعليم العالي التي يصادف اجراء امتحانات للطلبة خلال ايام عطلة العيد.
وبهذا الصدد ذكرت وزارة التربية في كتاب رسمي ان امتحان مادة التربية الاسلامية واللغة العربية سيصادف ايام 2 و6 من الشهر المقبل، وسيبقى الموعد كما عليه باجراء الامتحان بيومه.

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