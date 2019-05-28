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تقدم الأحزاب الشعبوية في انتخابات الاتحاد الأوروبي بداية صحوة جدية إزاء تهديدات وافدة ضد الهوية الثقافية الأوروبية

بقلم مهدي قاسم

مثلما تنبأنا في مقالاتنا السابقة بخصوص تقدم ملحوظ
للأحزاب الشعبوية في الانتخابات المحلية والاتحادية ، فقد جاءت نتائج الانتخابات الحالية لبرلمان الاتحاد الأوروبي لتفوق ما تنبأنا به ، حيث أن بعض من هذه الأحزاب في كل من إيطاليا و فرنسا و بولونيا و هنغاريا ــ مثلا ــ قد تقدمت على باقي الأحزاب اليمنية و المحافظة
و الاشتراكية بشكل فاجئ الجميع و خلق شيئا من بلبلة وإرباك بين صفوف هذه الأحزاب التقليدية التي اعتادت لعقود طويلة أن تهيمن على برلمان الاتحاد متقاسمة السلطة والامتيازات وفارضة سياستها الاحتكارية وقراراتها البيروقراطية وفقا للمصالح الفئوية و الامتيازات الشخصية
، و كتحصيل حاصل فقد خسرت تلك الأحزاب التقليدية المناصرة للهجرة كثيرا من شعبيتها و التي تجسدت في خسارة عدد كبير من مقاعدها السابقة في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى حد ليس بمستطاعتها بعد الآن تشكيل الأغلبيةالساحقة دون الاستعانة بتأييد أحزاب الخضر أو الليبراليين
، إلإ أن الضربة الكبيرة بهذا الخصوص قد وجهت للاشتراكيين الذين فقدوا كثيرا جدا من شعبيتهم و باتوا أحزابا قزمة في أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي ، بسبب انتهازيتهم و انعدام مبدئيتهم و استخفافهم بثوابت القيم و الهوية الثقافية الأوروبية العريقة ، حيث وصل الأمر ببعضهم
إلى عقد مساومات غير مباشرة مع المسلمين المتشدددين من الأخوانجيين والسلفيين و احتضانهم وغض النظر عن نشاطاتهم المشبوهة و الخطيرة أو فتح الحدود أمام تدفق بعضهم الاخر إلى دول الاتحاد الأوروبي ، كل ذلك على أمل الحصول على أصوات الإسلاميين أو المسلمين ممن حازوا
على جنسيات الاتحاد الأوروبي، و ذلك في أغرب و اعجب تلاق أيديولوجي بين اشتراكيين “ملحدين ” جدا و بين إسلاميين متشددين جدا !!

ولكن ليست الأحزاب الاشتراكية هي وحدها قد خسرت كثيرا
في هذه الانتخابات إنما أحزاب اليمين المحافظ الوسط بعض الشيء أيضا ، بالمقارنة مع تقدمها الملحوظ في الانتخابات المحلية السابقة ، حيث تمت عملية معاقبتها هي الأخرى من قبل جماهيرها والمتعاطفين معها ، بسبب تأييدها لعملية الهجرة و إغراق أوروبا بالمهاجرين بدون سقف
محدد ، بذريعة سد النقص في الأيدي العاملة الأوروبية ، في الوقت التي تعاني أغلب الدول الأوروبية من تصاعد نسبة البطالة بين صفوف أبنائها بنسب قد تصل إلى أكثر من عشرة بالمائة في بعض الحالات و الأحيان .

علما أنه في السابق كان المواطن الأوروبي غير مبال
لتدفق المهاجرين، ربما بالكاد يلاحظ وجودهم ، لقلة أعدادهم ، أما الآن فقد أخذت الأرصفة تزدحم وتكتظ بملتحين ــ على الطريقة الأفغانية ــ و بأصحاب أصوات عالية وضاجة و كذلك بمتظاهرين ــ بين حين و أخر ــ يطالبون بتطبيق الشريعة وكذلك بمرتديات حجاب بشكل ملفت للنظر
، الأمر الذي جعله يصحو فجأة كمن يشعر بمياه جارية قد وصلت تحت قدميه !!..

صح النوم صديقنا الأوروبي وقد استيقظتَ و العالم في
الظهيرة !!..

حيث سيجد حفيدك الخامس أو السادس نفسه أي بعد خمسين
أو مائة سنة ـ كما يجد نفسه الآن هندي أحمر في أمريكا .

سيما أن خمسين أو مائة عاما ، ليست بوقت طويل في حياة
الشعوب ولكنها كفيلة بانقلاب حياة شعوب و أقوام رأسا على عقب لتجعل من الأغلبية أقلية و بالعكس أيضا ..

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