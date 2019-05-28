توضيح حول حرائق في معسكر سابق للجيش العراقي

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، توضيحاً بشأن حرائق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً.

وقالت المديرية في بيان انه “نظراً لكثرة المناشدات الواردة الى الدفاع المدني من قبل المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية المصاحبة الى حرق النفايات في منطقة معسكر الرشيد سابقاً، والواقعة على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من بغداد والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد، وجهت الدفاع المدني 15 فرقة حوضية من اجل اخماد النيران وانهاء الانبعاثات الغازية”.

واضافت ان “ذلك يشكل ضغطا واستنزافا لقدرات فرق الاطفاء المثقلة والمعنية باخماد حوادث الحريق المتكررة في تلك المنطقة كان اخرها مول سنتر الربيع الذي شكل عبئا على فرق الدفاع المدني حتى تمكنت بوقت قياسي من اخماد حادث دون وقوع إصابات بشرية تذكر بفضل المهنية العالية والكفاءة التي تحلى بها رجال الدفاع وسرعة استجابة فرقنا بالوصول إلى موقع الحادث”.