حسينية اهل البيت ع في كربلاء المقدسة تحيي ليلة القدر في الحادي والعشرين من رمضان

أحيت حسينية اهل البيت عليهم السلام ليلة القدر بذكرى استشهاد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء يوم امس الاحد المصادف الحادي والعشرون من رمضان بحضور جمع من المؤمنين.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام الا انها فعالياتها تزداد في رمضان الكريم.

اعلام الحسينية

٢٧ / ٥ / ٢٠١٩