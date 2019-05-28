Posted on by

حسينية اهل البيت ع في كربلاء المقدسة تحيي ليلة القدر في الحادي والعشرين من رمضان

أحيت حسينية اهل البيت عليهم السلام ليلة القدر بذكرى استشهاد امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء يوم امس الاحد المصادف الحادي والعشرون من رمضان بحضور جمع من المؤمنين.
يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام الا انها فعالياتها تزداد في رمضان الكريم.

اعلام الحسينية
٢٧ / ٥ / ٢٠١٩

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close