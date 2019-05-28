حكم بالإعدام لفرنسي رابع في العراق بتهمة الانتماء إلى داعش

أصدرت محكمة في بغداد الاثنين حكما بالإعدام على فرنسي رابع دين بالانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية من المحكمة.

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوفي إن “الدلائل والاعترافات (…) تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة الإسلامية، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب”.

وكانت محكمة في بغداد قد أصدرت الأحد أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، بحسب مسؤول قضائي.

وأشار المسؤول إلى أن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في شباط/فبراير الماضي.