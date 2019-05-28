Posted on by

حكومة كوردستان تعلن عطلة العيد وصرف الرواتب قبلها

اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الاثنين عن صرف رواتب الموظفين والعاملين لدى دوائر ومؤسسات الاقليم قبل حلول عيد الفطر.

وقال حملان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ان “الوزارة ستوزع الرواتب قبل حلول عيد الفطر رغم انه لم تصلنا اية مبالغ من بغداد، وما يتم توزيعه هو ما متحقق من صادرات وايرادات الاقليم”، مؤكدا سنستمر بتوزيع الرواتب كل 30 يوما .

من جهته اعلن دزيي عن عطلة العيد الرسمية قائلا انها “ستبدأ يوم 2 من شهر حزيران المقبل، ويتم استئناف الدوام الرسمي يوم 9 من الشهر نفسه”، مستثنيا وزراتي التربية، و وزارة التعليم العالي قائلا “انهما ستضعان العطلة وفق برنامجهما وجدولهما الامتحاني”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close