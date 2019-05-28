حكومة كوردستان تعلن عطلة العيد وصرف الرواتب قبلها

اعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان يوم الاثنين عن صرف رواتب الموظفين والعاملين لدى دوائر ومؤسسات الاقليم قبل حلول عيد الفطر.

وقال حملان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم ان “الوزارة ستوزع الرواتب قبل حلول عيد الفطر رغم انه لم تصلنا اية مبالغ من بغداد، وما يتم توزيعه هو ما متحقق من صادرات وايرادات الاقليم”، مؤكدا سنستمر بتوزيع الرواتب كل 30 يوما .

من جهته اعلن دزيي عن عطلة العيد الرسمية قائلا انها “ستبدأ يوم 2 من شهر حزيران المقبل، ويتم استئناف الدوام الرسمي يوم 9 من الشهر نفسه”، مستثنيا وزراتي التربية، و وزارة التعليم العالي قائلا “انهما ستضعان العطلة وفق برنامجهما وجدولهما الامتحاني”.