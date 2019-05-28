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داليا كريم و حلة جديدة

تستعد مهندسة الديكور و الاعلامية اللبنانية داليا كريم لاطلاق النسخة الجديدة من برنامجها ” داليا و التجديد ” خلال المرحلة المقبلة في خطوة ستشهد العديد من المفاجآت على مستوى الخدمات الانسانية لمجموعة كبيرة من الفقراء في اكثر من منطقة لبنانية و قد كشفت مقدمة الفكرة التلفزيونية ان الحلقات التي يتم التحضير لها سوف تلقي الضوء ايضاً على عدد من كبار الفنانين في لبنان كما حصل العام الماضي و قالت : المساعدات سوف تشمل عدد من الممثلين اللبنانين المخضرمين الذين يعاني البعض منهم من أزمات معيشية خانقة و انا سعيدة بالاهتمام بمثل هذا الملف الانساني الذي تناول في الحلقات الماضية اكثر من مبدع لبناني .

داليا اضافت : في الفترة الاخيرة كان التركيز على الممثلة اللبنانية القديرة امال عفيش التي تم تكريمها من قبل وزير الاعلام اللبناني جمال الجراح و قد تكفلت انا و برنامجي بتأثيث شقتها و تأمين كافة المستلزمات الحياتية لها و اتوقع ان تترك الحلقة الخاصة بها بصمة مهمة جداً لدى المشاهدين خلال المرحلة المقبلة .

داليا كريم اوضحت ان الخدمات المقبلة سوف تشمل مناطق لبنانية عديدة و هناك خطة و ملفات تتم دراستها من قبل فريق عملها لاعادة تأثيث و تأهيل مجموعة من المساكن التي يعيش فيها الفقراء و اكدت ان مسيرتها في هذا المجال اثمرت مجموعة من الانجازات الهامة التي دامت لاكثر من خمس سنوات .

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