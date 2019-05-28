رجل دين كوردي مثير للجدل يعلن دعمه لإيران باندلاع حرب مع امريكا

قال رجل الدين الكوردي المثير للجدل، نجم الدين فرج أحمد ، والمعروف باسم الملا كريكار ، إنه سيدعم طهران ضد “الكفار” إذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الملا السلفي انه “إذا وقعت حرب بين إيران وأي دولة أخرى كافرة فسنكون بالفعل إلى جانب إيران”.

واضاف ملا كريكار إنه “على الرغم من قيام حزب الله بقمع المسلمين السنة في لبنان وسوريا ، إلا أن “هذا السلوك لا يحولنا ضد حزب الله”.

وفي عام 2017 ، رفعت محكمة إيطالية قضية إرهابية ضد كريكار وخمسة آخرين ، لكن تم تأجيلها عدة مرات.

يواصل رجل الدين إصدار بيانات منتظمة في المنفى من خلال موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة.