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صرخة ألم

صرخة ألم

بقلم : شاكر فريد حسن

خسئتم

أيها المطبعون اللاهثون

خلف السراب الامريكي

ووراء الاوهام

المروجون لمؤتمر المنامة

يا حكام الذل والعار

والمصائب والنوائب

الهزائم والولائم

ووهن العزائم

يا أنظمة الردة والانبطاح

والإنفلاخ

والاستسلام

فلسطين ليست للبيع

وصفقة العهر لن تمر

فشعب الحجارة شب على

الطوق

يتحدى الحصار والاحتلال

لن يستسلم ولن يستكين

وسيبقى يقاوم بإيمانه وإرادته

حتى العودة والتحرير

انظروا ما حلَّ بنا من نكبات

وخيبات وانتكاسات

جراء سايكس بيكو

والكامب

واوسلو المشؤوم

فقد تفرقد الشجر

والحجر

والبشر

ولم نجن سوى الخيبة

والهزيمة

والانقسام اللعين

المعيب

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