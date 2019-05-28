طيار عراقي ينجو باصابات اثر استهداف مروحيته بمضادات داعش

أعلن مصدر عسكري أصابة طيار عراقي، الاثنين، في استهداف مسلحي ”داعش“ لمروحيته بمضادات أرضية، شمال شرقي بغداد .

المصدر وهو من وزارة الدفاع العراقية ، أفاد بأن ”الطيار برتبة مقدم في سلاح الجو العراقي وأصيب بجروح، جراء تعرض مروحيته الهجومية لأضرار بعد استهدافها“.

مضيفاً ، أن ”المروحية كانت تستهدف معاقل داعش في سلسلة جبال حمرين الممتدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، شرق البلاد“.

وكشف المصدر هوية الطيار؛ وهو المقدم حسام آل جوير، قائلا إنه أصيب بطلقات نارية، كما أصيبت مروحيته بمضادات أرضية، قبل أن يتمكن من قيادة المروحية إلى القاعدة العسكرية.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة ”داعش“ الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.