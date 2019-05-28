عبد المهدي يواصل خوض مفاوضات للحيلولة دون معارضة لحكومته

ذكر القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار اثيل النجيفي يوم الاثنين ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لا يزال يخوض مفاوضات سياسية لكيلا يذهب التحالف الى خيار المعارضة.

وقال النجيفي، ان “التوجه الى المعارضة لا يعتمد على القوى السياسية فقط، وانما ايضا يعتمد على تصرف الحكومة، وما الذي ستقدمه الحكومة لكيلا تذهب جهات سياسية الى المعارضة”.

وبين انه “قبل فترة طرحنا قضية ذاهبنا الى المعارضة مع تيار الحكمة واطراف اخرى من داخل تحالف الاصلاح والاعمار، لكن كان هناك رد من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بانه مستعد بان يلبي كل مطالبنا الاصلاحية من أجل كسب تلك القوى وعدم ذهابها الى المعارضة”.

وأضاف القيادي في تحالف الاصلاح والاعمار ان “الهدف هو ليس الجلوس في المعارضة وانتقاد الحكومة، الهدف هو تحقيق الاصلاح، فاذا استجابة الحكومة لتحقيق الاصلاح كما وعد عبدالمهدي لن نذهب الى المعارضة”.

وختم النجيفي قوله انه “مازالت المفوضات قائمة ما بين تحالف الاصلاح والاعمار بصورة عامة وما بين رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من أجل اتخاذ اجراءات اصلاحية رئيسية والا اننا سنكون في المعارضة”.

ويضم التحالف عددا من القوى السياسية الشيعية والسنية والتي فازت بالانتخابات التي جرت في شهر ايار من عام 2018 غير ان التحالف اخفق في الحصول على منصب رئيس الحكومة رغم محاولاته في ابقاء رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بمنصبه لولاية ثانية.

ولم تشهد الحكومات المنتخبة بعد عام 2003 والى الان في العراق اي معارضة داخل مجلس النواب، واغلب السلطات التنفيذية كانت ائتلافية توافقية تضم القوى التي تتصدر المشهد السياسي.