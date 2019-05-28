قائد شرطة النجف الجديد يستلم مهامه خلفا للزبيدي

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، أن قائد شرطة المحافظة الجديد العميد محسن الجابري استلم مهامه خلفا للواء علاء غريب الزبيدي.

وقال اعلام القيادة في بيان، إنه “بناء على توجيهات وزارة الداخلية تمت الان المراسم الرسمية لاستلام قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت من قبل العميد محسن الجابري الذي تم تكليفه بمهام قيادة شرطة النجف خلفا لقائد الشرطة السابق اللواء علاء غريب الزبيدي”.

وذكر قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري في كلمه له خلال المراسم، وفقا للبيان، “اشكر الجهود الكبيرة التي بذلها قائد الشرطة اللواء علاء غريب الزبيدي في حفظ الأمن واعاهد أبناء النجف الاشرف أن اكمل الطريق في الحفاظ على أمن النجف الاشرف وسلامة مواطنيها وزائريها”.

من جانبه شكر اللواء علاء غريب الزبيدي في كلمته، بحسب البيان، “جميع ضباط ومنتسبي المديرية وثمن دورهم وجهودهم في تطبيق القانون وحفظ الأمن كما أقدم شكري لكل أبناء محافظة النجف الاشرف الكرام على دعمهم لي والأجهزة الأمنية “.

وكان مصدر في مجلس محافظة النجف، قد كشف في وقت سابق من يوم الاثنين، عن اصدار أمر بإعفاء قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب، وتكليف معاونه بإدارة المنصب وكالة.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن “وزير الداخلية وكالة قرر أعفاء اللواء علاء غريب من منصب مدير شرطة محافظة النجف”.

واضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “قرارا آخر صدر بتكليف العميد محسن كامل داخل معاون مدير قائد الشرطة بمهام منصب مدير شرطة المحافظة وكالة لحين تسمية شخص للمنصب أصوليا”.

وكان مجلس محافظة النجف، انتخب الاحد 19 ايار 2019، فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة.

وقال المتحدث باسم المجلس حسن الزيدي في بيان، إن “20 عضواً من مجلس محافظة النجف صوتوا على انتخاب العميد فائق آل فرعون قائداً لشرطة المحافظة”.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد وجه، الأحد (19 أيار 2019)، كتاباً الى مجلس المحافظة، اشتمل على 3 أسماء، ليختار من بينها قائداً لشرطة المحافظة.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، “ترشيح العميد محسن كامل داخل الجابري، والعميد فائق فليح حسن ال فرعون، والعميد الركن علي نوماس عبد حسن جريو”.

وشهدت محافظة النجف، مساء الأربعاء (15 ايار 2019) تظاهرات لأنصار التيار الصدري أمام منازل ومراكز تجارية تابعة لقياديين سابقين في التيار متهمين بالفساد واستغلاله في مصالح شخصية، قبل أن يرد حراس إحدى تلك المراكز على محاولات اقتحامه من قبل المتظاهرين بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل 4 اشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 17 من الحراس المتهمين بإطلاق النار، بحسب نواب عن تحالف سائرون.