قرار حكومي بفتح المنطقة الخضراء بالكامل في هذا الموعد !

أعلن مسؤول برئاسة الوزراء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ”المنطقة الخضراء“ المحصنة بالعاصمة بغداد سيتم فتحها بالكامل ابتداء من مطلع يونيو/ حزيران المقبل .

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إن ”المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 ساعة ابتداء من أول أيام عيد الفطر (4 يونيو/ حزيران)“.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 10 كيلومترات مربعة ، على الضفة الغربية لنهر دجلة، وبدأ اسمها بالظهور مع قيام الحكومة الانتقالية ، عقب الغزو الامريكي للعراق ، وتعتبر من أكثر المواقع العسكرية تحصينًا في العراق، ومقر مؤسسات الدولة من حكومة وجيش، وتضم السفارات الأجنبية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.