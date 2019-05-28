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قيادي بالبيشمركة: داعش يحرق المحاصيل أمام أنظار القوات العراقية دون رادع

اكد قیادي من قوات بيشمركة كوردستان بحدود منطقة‌ مخمور، الاثنين، ان حرق محاصيل الفلاحين ومزارعهم مستمر في المنطقة، مبينا ان تنظيم داعش يقوم بذلك امام انظار القوات العراقية دون رادع بينما تلك القوات لا تحرك ساكناً.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن اللواء زريان شيخ وساني قوله ان “حرق حقول ومزارع الفلاحين في منطقة مخمور مازال مستمراً وخاصة في منطقة قراج وباقرت، وقد احرق الإرهابيون حقول العديد من القرى بذريعة انهم لم يدفعوا الأتاوات أو ما يسمونها الضرائب، وان الحاصدات تمتنع من التوجه الى تلك المناطق للحصاد خوفاً من داعش”.

وأكد شيخ وساني ان “الفلاحين لا يستطيعون دفع الجزية والضرائب لداعش خوفاً من توجيه الإتهام لهم بانتمائهم للتنظيم، لذا فإن الأرهابيين يحرقون مزارع الفلاحين امام انظار القوات العراقية وهذه القوات لا تحرك ساكناً ولا تدافع عن اولئك الفلاحين”.

وتابع انه “وبسبب ذلك يعيش الفلاحون في هذه المناطق في رعب وخوف دائم”، موضحا أن “المنطقة لن تنعم بالسلام والإطمئنان وان داعش سيستمر في الإعتداء حتى عودة قوات بيشمركة كوردستان لحمايتها”.

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