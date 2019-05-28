كرمانشاه مستعدة لبناء “حي حدودي” لدعم الاقتصاد العراقي – الايراني

اعلن محافظ كرمانشاه هوشنك بازوند ان حدود سومار تحظى باهمية كبيرة جدا للجانبين الايراني والعراقي وقد تم حاليا ايجاد بنى تحتية جيدة ومناسبة في هذه المنطقة الحدودية بين البلدين.

واعرب محافظ كرمانشاه خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين بحضور محافظ ديالى عند منفذ خسروي الحدودي عن امله في ان “يثمر اجتماع اليوم عن نتائج تخدم شعبي البلدين والجانبين الايراني والعراقي”.

واشار الى “الاتفاقات المتميزة الحاصلة خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق”، مبينا ان “احدى هذه الاتفاقات تنص على ايجاد 5 احياء حدودية مشتركة للبلدين وقد تم الحصول على ترخيص لبناء احد هذه الاحياء في مدينة قصر شيرين وتخصيص 300 هكتار لهذا الغرض”.

وأردف بازوند “نحن مستعدون لبناء هذا الحي الحدودي في قصر شيرين بمشاركة محافظة ديالى، والذي من شأنه دعم التنمية الاقتصادية والصادرات وتعزيز العلاقات بين الجانبين”.