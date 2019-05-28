هيفاء الأمين تستحصل موافقة وزير المالية على مطالب مهمة

التقت النائبة عن تحالف سائرون، هيفاء الأمين، أمس الأول، بوزير المالية، فؤاد حسين، للتباحث في خمس قضايا مهمة.

وذكر مكتب الأمين في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخه منه، أنه “جرى خلال اللقاء التباحث في قضايا مهمة منها، معرفة مصير تخصيصات رواتب التعيينات الجديدة للتربية والزراعة والصحة في ذي قار، والكشف عن أسباب تأخيرها حتى الان”، مشيرا إلى أن “الوزير حسين وعد بمراجعة الأمر والتأكد منه ومعالجته”.

وأوضح البيان، أن “الأمين طرحت مسألة شمول النساء الموظفات بعقود، بإجازة الولادة والامومة براتب مع حق العودة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث رحب الوزير بالفكرة وتم الاتفاق على تقديم طلب من النائبة الى المالية لغرض اقراره في مجلس الوزراء”، وفيما يخص قرار ٦٧ لعام ٢٠١٧ المعني بتوفير فرص عمل للخريجين الأوائل، بين بأن “وزير المالية أوضح بخصوص تنفيذه إلى أن الأمر يتعلق بالخريجين الاوائل من خلال تقدمهم للعمل في الوزارات المعنية، وسوف توافق المالية بشكل مباشر ودون تأخير على صرف مخصصاتهم”.

وتابع مضيفا، أن “النائبة الأمين ، طرحت فكرة تصفير خريجي التسعينات وما تلاهم من العاطلين عن العمل وممن تقدموا في العمر ولم يمنحوا فرصة عمل في ذي قار سابقا، وجرى الاتفاق بان تُحدد تخصيصات بموازنة ٢٠٢٠ تفتح بها ملاكات في التربية والصحة لاستيعاب المذكورين”، منوها على “تناول موضوع تطوير القطاع الخاص عبر تقديم قروض للعاطلين وانشاء مشاريع منتجة عبر وضع سياسة خاصة مع المصارف وتقليل نسبة الفائدة، فضلا عن “طرح عدد من طلبات للمواطنين من أجل حلها حسب الضوابط والقوانين”.