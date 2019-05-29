أردوغان يعلق على عملية عسكرية للجيش التركي في اقليم كوردستان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن تمنياته بالتوفيق لجنود الجيش التركي، في حملتهم العسكرية ضد إرهابيي “بي كا كا” في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر”، تعليقا على خطة “عملية المخلب” العسكرية التي أطلقتها القوات التركية ضد مواقع الإرهابيين في منطقة “خوا كورك” في اقليم كوردستان.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها المسلحة أطلقت حملة عسكرية ضد أوكار الإرهابيين في هاكورك.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحملة العسكرية بدأت الإثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع الإرهابيين في المنطقة.