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إذاعة: رئيس نادي برشلونة يؤكد بقاء فالفيردي مدربًا للفريق

أعلنت إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي لبرشلونة، سيتسمر في منصبه رغم خسارة لقب كأس إسبانيا يوم السبت الماضي أمام فالنسيا ووداع دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة أمام ليفربول في قبل النهائي.

وقالت الإذاعة المحلية نقلًا عن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، قوله إن فالفيردي مستمر الموسم المقبل وهو موعد نهاية عقده الحالي.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل فالفيردي، حيث أشارت تقارير كتالونية إلى أن برشلونة اتخذ قرارًا بإقالة المدرب، إلا أن تقارير أخرى أكدت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وتم بالفعل ترشيح العديد من المدربين لخلافته بينهم رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا ولاعب البارسا السابق،“ وكذلك لوران بلان وأوناي إيمري وماسيمليانو أليغري لكن تصريحات بارتوميو نفت كل ذلك تمامًا.

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