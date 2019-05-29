“ابو ادريس”.. رئيس كوردستان الجديد شغوف الشعر والادب في سطور

انتخب نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء إقليم كوردستان الثلاثاء 28/5/2019 رئيساً للإقليم، ليصبح الشخص الثاني الذي يشغل المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكوردي التاريخي مصطفى بارزاني وإبن ادريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحركة الكوردية والحزب الديمقراطي الكوردستاني، متزوج وهو أب لخمسة أبناء هم: (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال)

ولد بارزاني الشغوف بالادب والشعر في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان، وهاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975، والتحق بكلية العلوم السياسية في جامعة طهران، وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989، وفي عام 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان.

وأصبح بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999، وفي 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)، وأعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013، وتسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018.

نيجيرفان بارزاني أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر، وانتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018.