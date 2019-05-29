احزاب كوردستانية في كركوك: لا مبرر للحزبين الرئيسين بعدم اختيار محافظ جديد

اعلن مسؤول الحركة الاسلامية في كركوك حسن الشيخاني يوم الثلاثاء ان الأحزاب الكوردستانية اجتمعت أمس في كركوك.

وقال الشيخاني انه وبعد مناقشة اجندة الجلسة وابداء كل حزب رايه حول المسائل المستجدة اقليميا ودوليا و في محافظة كركوك خاصة تمخض الاجتماع عن اصدار بيان تركز على الامور الاتية:

١..مطالبة الحكومة الاتحادية برفع حالة الطوارئ وعسكرة المدينة .

٢..وقف سياسة التعريب الجارية حاليا لانها ظاهرة غير انسانية ومتناف مع المبادئ الديموقراطية ونتائجها تكون وخيمة والتجارب السابقة تثبث هذه الحقيقة .

٣..الاحزاب اكدت على انه لاتوجد اية اسباب امام قيادة الحزبين الكورديين (الديمقراطي والوطني ) الكوردستانيبن لعدم اتفاقهما لتطبيع الاوضاع في كركوك والعمل على تفعيل مجلس محافظة كركوك واختيار محافظ لكركوك والانتهاء من الوضع الحالى المفروض على المحافظة.

٤..حمل مسؤولية الوضع المتأزم في كركوك على رئاسة الجمهورية ونائبي رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء والبرلمانيين الكورد ومطالبتهم بالعمل على تنفيذ المادة ١٤٠ .

٥..وكذلك مطالبة برلمان وحكومة اقليم كوردستان علي التدخل السريع وعدم السكوت حول ما يجري في كركوك وما حولها ومواطنيها من مضايقات وعليهم القيام بواجبهم والوقوف بوجه هذه الخروقات الدستورية من قبل المحافظ الحالي .

٦..كل الاحزاب الكوردستاتية اكدت على وقوفها بجانب الفلاحين المتضررين بسبب الحرائق وكذلك عدم قبول ماتقوم به بعض الجهات المتسلطة من اخراج فلاحي المكون الكوردي او تهديدهم لابعادهم عن اراضيهم التي يملكونها .ومن واجب الحكومة الاتحادية في بغداد تعويض المتضررين .

٧..واخيرا جددت الاحزاب الكوردستانية على التعايش السلمي بين جميع المكونات في محافظة كركوك .

وختم الشيخاني تصريحه بالقول ان الاحزاب الكوردستاتية قد اوصت بزيارة كركوك والمناطق المتنازع عليها من قبل البرلمانين الكورد والاستماع الى اراء واقتراحات المواطنين في تلك المناطق لايجاد الحلول الدستورية والقانونية لمسالة ملكية الاراضي الزراعية التي كانت ضمن سياسة التعريب ابان النظام السابق .

وكما اوصت تلك الاحزاب بزيارة مندوبي الامم المتحدة لاطلاعهم على تلك الخروقات .