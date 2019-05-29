الاتحاد الأوروبي معلقاً على انتخاب بارزاني: أحزاب سياسية عرقلت طريقه

عد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا، الثلاثاء، انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لاقليم كوردستان لحظة هامة بالنسبة لاستقرار الإقليم والعراق.

وفي تهنئة وجهها بليكوا، بمناسبة انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان من قبل برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء، قال فيها “أعتقد أنه شخص مؤهل وسيعمل كدافع لتعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي”، مبيناً “أجد هذه خطوة هامة جداً، ستحرك مسألة تشكيل الحكومة”.

وأضاف بليكوا “نحن نشجع هذه العملية وننظر بأهمية بالغة إلى مباشرة حكومة إقليم كوردستان مهامها وهي مكتملة، فهذه لحظة هامة بالنسبة لاستقرار الإقليم والعراق، للأهمية التي يتمتع بها إقليم كوردستان، وكان سيسرنا لو أن الأمور جرت حسب مقتضى الاتفاق السياسي الذي جرى، لكن المؤسف أن أحزاباً سياسية تشكل أحياناً عقبة في الطريق”.

وتابع “أنا واثق من أن القيادة السياسية الكوردية ستدير بنجاح هذه المشكلة وستبني الإجماع اللازم، للمضي بالعملية قدماً وبما يخدم مصالح الشعب الكوردي”.

وأكد “نيجيرفان بارزاني كان شريكاً لنا لسنوات، ومنذ وصولي إلى هنا كانت لنا علاقات قوية وإيجابية معه. أعتقد أنه شخص مؤهل وسيعمل كدافع لتعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي. فعندما كان رئيساً للوزراء بحثنا معه سبل دعم مشاريعه الإصلاحية في كوردستان، كما أن هذه اللحظة هامة لانتهاز الفرصة والاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والعراق، فمن الهام أن يعزز إقليم كوردستان علاقاته وتعاونه مع الاتحاد الأوروبي”.

يشار الى ان برلمان كوردستان انتخب، يوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.

يشار الى ان نيجيرفان بارزاني تولى لمدة 18 سنة متواصلة منصب رئيس وزراء حكومة الإقليم.