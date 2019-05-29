الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: شاركنا بجلسة البرلمان ولم نصوت على رئيس الاقليم

اعلن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن عدم تصويته على اي من المرشحين لمنصب رئيس اقليم كوردستان.

وقال رئيس الكتلة شيركو جودت في مؤتمر صحفي عقده في برلمان الاقليم، ان “الكتلة شاركت في الجلسة التي عقدت اليوم لمنح الثقة للرئيس الجديد لإقليم كوردستان الا انها لم تصوت على اي مرشح من المرشحين ولم يكن لدينا مرشح ايضا”.

واضاف ان الاتحاد الاسلامي الكوردستاني قد اتخذنا ومنذ اليوم الاول خيار المعارضة”، مردفا بالقول “نأمل مما حصل اليوم ان يكون تطورا ايجابيا يصب في مصلحة اقليم كوردستان وشعبه وتحسين الواقع المعيشي له”.

ومنح برلمان اقليم كوردستان الثقة باغلبية اصواته في جلسة عقدها اليوم لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني لمنصب رئيس الاقليم.