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الاتحاد يبرر مقاطعة جلسة اختيار الرئيس: نريد منصب محافظ كركوك

عزا الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الثلاثاء عدم مشاركة كتله في جلسة برلمان اقليم كوردستان والتصويت على رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى عدم التزام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الجانبين خاصة بقضية اختيار محافظ جديد لكركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان حزبه “لم يتلمس نية حسنة في تنفيذ الاتفاقات من الديمقراطي الكوردستاني” والذي تم توقيعه مؤخرا بغية تشكيل حكومة الاقليم واختيار الرئيس.

واضاف ان “الاتحاد الوطني جعل من مسألة محافظ كركوك مركزا في تنفيذ الاتفاقات، والديمقراطي لم يعبر عن نوايا حسنة تصب في هذا الاطار”.

وتابع شيخ عمر ان “الديمقراطي او اي جهة اخرى اذا اراد تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان فيتعين عليه اشراك جميع القوى الوطنية والسياسية ولا يمكنه ممارسة الاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار”، مؤكدا “نحن ملنزمون بجميع الاتفاقات التي ابرمها كوسرت رسول نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني”.

وصوت برلمان اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم لاختيار نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم، بجلسة شهدت مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والجماعة الاسلامية.

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