التسجيل لمشاريع الأفلام القصيرة في سوق ومنتدى مهرجان مالمو 2019

هل أنت مخرج أو منتج أفلام روائية قصيرة تقيم في أحد بلدان الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا) ولديك أصول عربية

أو

هل لفلمك قصة لها علاقة بالواقع التي تعيشه في أحد بلدان الشمال الأوروبي السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا

إذا توفر لديك أحد الشرطين يكفي لكي تتقدم للمنافسة على الحصول على أحد الجوائز من صندوق دعم الأفلام القصيرة لدى سوق و منتدى مهرجان مالمو للسينما العربية

الجائزة الأولى: 30000 كرون سويدي مقدمة من فيلم في سكونة

الجائزة الثانية: إستخدام معدات تصوير ومونتاج بقيمة 30000 كرون سويدي مقدمة من مركز أفلام الجنوب

الجائزة الثالثة: 2000 دولار مقدمة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

آخر موعد لتقديم مشاريع الأفلام يوم 31 مايو 2019 على الرابط التالي