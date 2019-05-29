التعامل الحكومي اللامبالي مع حرائق المزارع مثير لشُبهات قوية

بقلم مهدي قاسم

منذ بدايات التخريب المتعمد ، نقصد عمليات حرق المزارع

والحقول الواسعة من القمح والشعير ، اتخذت الحكومة موقفا لا مباليا أتسم بعدم اكتراث و صفر اهتمام بهذا الأمر الخطير و المُهدِد لرزق الناس و هدر جهودهم المبذولة تعبا و كدا و عرقا غزيرا ، على مدار السنة فذهبت هباء منثورا ، فضلا عن أضرار مادية كبيرة أصابت خزينة

الدولة ..

فالذي أثار استغراب الكثيرين من المواطنين هو عدم إسراع

الحكومة أو الجهات المعنية بالأمر ، فور معرفتها و علمها بهذه الحرائق إلى اتخاذ إجراءات أمنية و قانونية عبر تشكيل لجان متابعة مجريات القضية لوقف اتساع مساحات الضرر و في الوقت نفسه القيام بملاحقة ومعاقبة الفاعلين ، من خلال إرسال قوات أمنية كبيرة إلى تلك المناطق

و غيرها معززة بجهود استخباراتية ، لكشف الفاعلين ، مثلما تفعل أية حكومة أخرى في العالم معتبرة و مخلصة و حريصة على مصلحة البلد والمواطنين ، ولكن الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا بشكل جدي و سريع ، و مثلما ينبغي و يجب ، و بحجم ومستوى القضية الخطيرة نفسها ، إنما

تعاملت معها و كأنها عبارة عن حادثة مرورية مؤسفة !!..

فهل نحن مستغربون من عدم تحرك الحكومة و من موقفها

اللامبالي ؟

لا أبدا !..

بل على عكس من ذلك ، ربما كنا قد نستغرب و نندهش جدا

لو عرفنا أن الحكومة قد سارعت في لحظتها لتطويق القضية ومعالجتها الفورية ، لتضع في الوقت نفسه حدا للمستهرتين ــ أيا كانوا ومهما كانوا ــ وساقتهم إلى الزنزانات و المحاكم لينالوا عقابهم الصارم بحجم أفعالهم الإجرامية هذه !..

ولكن مع ذلك فلابد من سؤال مشروع والذي لا مهرب من

طرحه في هذا الصدد إلا وهو :

ــ أليس عدم تحرك الحكومة هذا يشير إلى وجود مصلحة

بعض أطراف أو جهات داخل الحكومة ذاتها في

عدم وقف أو معالجة مسألة الحراق هذه ومن ثم تركها لتتواصل حتى الآن في عديد من مناطق العراق بهدف القضاء على فكرة الاكتفاء الذاتي و الاستمرار في استيراد القمح من الخارج ؟ ..

هذا هو جوهر الشبهة الذي أشرنا إليه من خلال عنوان

المقالة ..

ففي العراق ما من شيء ـــ مهما كان شاذا و عجيبا يدعو

إلى الأستغراب ..

أجل ما من شيء !..

هامش ذات صلة :

*( قيادي بالبيشمركة: داعش يحرق المحاصيل أمام أنظار

القوات العراقية دون رادع

اكد قیادي من قوات بيشمركة كوردستان بحدود منطقة‌ مخمور،

الاثنين، ان حرق محاصيل الفلاحين ومزارعهم مستمر في المنطقة، مبينا ان تنظيم داعش يقوم بذلك امام انظار القوات العراقية دون رادع بينما تلك القوات لا تحرك ساكناً.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن اللواء

زريان شيخ وساني قوله ان “حرق حقول ومزارع الفلاحين في منطقة مخمور مازال مستمراً وخاصة في منطقة قراج وباقرت، وقد احرق الإرهابيون حقول العديد من القرى بذريعة انهم لم يدفعوا الأتاوات أو ما يسمونها الضرائب، وان الحاصدات تمتنع من التوجه الى تلك المناطق للحصاد خوفاً

من داعش”.

وأكد شيخ وساني ان “الفلاحين لا يستطيعون دفع الجزية

والضرائب لداعش خوفاً من توجيه الإتهام لهم بانتمائهم للتنظيم، لذا فإن الأرهابيين يحرقون مزارع الفلاحين امام انظار القوات العراقية وهذه القوات لا تحرك ساكناً ولا تدافع عن اولئك الفلاحين”.

وتابع انه “وبسبب ذلك يعيش الفلاحون في هذه المناطق

في رعب وخوف دائم”، موضحا أن “المنطقة لن تنعم بالسلام والإطمئنان وان داعش سيستمر في الإعتداء حتى عودة قوات بيشمركة كوردستان لحمايتها” نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..