التغيير: الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان ستشكل قبل 20 حزيران

اعلنت كتلة التغيير في برلمان اقليم كوردستاني يوم الثلاثاء ان حكومة اقليم كوردستان الجديدة سيتم تشكيلها قبل العشرين من شهر حزيران المقبل.

وقال رئيس الكتلة علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “اريد ان انبه شعب كوردستان من خطر كبير محدق بنا يهددنا جميعا، والمشاكل السياسية بين الاطراف الكوردستانية تزيد من هذا الخطر والتهديد”، مردفا بالقول ان “هذا الخطر متمثل بطرد وايذاء الكورد في المناطق المستقطعة وجعلهم اقلية وفق احصاء عام 1920”.

واعلن عن تقديم مقترح لعقد اجتماع موسع بين جميع القوى الكوردستانية لمناقشة الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.

وتابع حمه صالح ان “الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان سيتم تشكيلها قبل 20/6/2019 وفق الخطة المعدة والاتفاق الذي ابرمته حركة التغيير الذي هو على مرحلتين الاولى اختيار رئيس لاإقليم كوردستان وقد انتهينا منه، والثانية في تشكيل الحكومة”.