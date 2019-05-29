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الجماعة الاسلامية: رئيس اقليم كوردستان لن يكون مسؤولا امام اي مؤسسة

اعلنت كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية يوم الثلاثاء عن عدم تأييدها للطريقة التي جرت فيها انتخاب رئيس جديد لإقليم كوردستان، مدعية انها لن يكون الرئيس مسؤولا امام اي مؤسسة.

وقال رئيس الكتلة عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان رئيس اقليم كوردستان حصل على الثقة داخل البرلمان، مشيرا الى ان قانون رئاسة الاقليم المعدل ينص على ان رئيس الاقليم يكون مسؤولا امام الدستور في وقت لا يوجد فيه دستور في الاقليم.

واضاف انه “اخلاقيا لم نستطع ان نصوت على رئيس الاقليم، وكنا نرى ان تتم عملية التصويت بشكل سري وهو عرف معمول به في بلدان العالم”.

وانتخب نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء إقليم كوردستان الثلاثاء 28/5/2019 رئيساً للإقليم، ليصبح الشخص الثاني الذي يشغل المنصب بعد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

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