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الديمقراطي عن مقاطعة الاتحاد: سيؤثر على الاتفاقات المبرمة

قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني لجلسة اختيار رئيس للاقليم ستؤثر على الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم كتلة الديمقراطي اميد خوشناو في مؤتمر صحفي، “عدم مشاركة كتلة الاتحاد الوطني في التصويت لنيجيرفان بارزاني سيؤثر على جميع الاتفاقات المبرمة بين الحزبين”.
واضاف، “المكتب السياسي للديمقراطي سيرد في وقت اخر على موقف الاتحاد، والمهم تم المضي بعملية اختيار الرئيس”.

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