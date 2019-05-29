العذاب الأخروي في القرآن 33/39

ضياء الشكرجي

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المستحقون للعذاب الإلهي حسب القرآن 2

38. الَّذينَ [تَـ]تَوَفّاهُمُ المَلآئِكَةُ ظالِمي أَنفُسِهِم وقالوا كُنّا مُستَضعَفينَ فِي الأَرضِ.

39. مَن يُشاقِقِ الرَّسولَ مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَيَتَّبِع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ.

40. مَن يُشرِك بِاللهِ.

41. مَن يَتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلِيًّا مِّن دونِ اللهِ.

42. الَّذينَ يَكفُرونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدونَ أَن يُفَرِّقوا بَينَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيقولونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍ وَيُريدونَ أَن يَّتَّخِذوا بَينَ ذالِكَ سَبيلًا.

43. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَصَدّوا عَن سَبيلِ اللهِ.

44. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَظَلَموا.

45. الَّذينَ يُسارِعونَ فِي الكُفرِ [بالإسلام] مِنَ الَّذينَ قالوا آمَنّا بِأَفواهِهِم وَلَم تُؤمِن قُلوبُهُم.

46. الَّذينَ هِادوا.

47. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَيُنفِقونَ أَموالَهُم لِيَصُدّوا عَن سَبيلِ اللهِ.

48. الَّذينَ قالوا كَلِمَةَ الكُفرِ وَكَفَروا بَعدَ إِسلاَمِهِم وَهَمّوا بِما لَم يَنالوا.

49. مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعدِ إيمانِهِ إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ وَلاكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا.

50. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] الَّذينَ يَتَّخِذونَ عِبادَ اللهِ مِن دونِهِ أَولِياءَ.

51. الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ.

52. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] واتَّخَذوا آياتِ اللهِ وَرُسُلَهُ هُزُوًا.

53. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَيَصُدّونَ عَن سَبيلِ اللهِ وَالمَسجِدِ الحرامِ.

54. الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ اللهِ وَلِقائِهِ.

55. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَكَذَّبوا بِآياتِ اللهِ وَلِقاءِ الآخِرَةِ.

56. الَّذينَ كانَت تَّأتيهِم رُسُلُهُم بِالبَيِّناتِ فَكَفَروا.

57. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] وَصَدُّوا المُسلِمينَ عَنِ المَسجِدِ الحرامِ.

58. الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ اللهِ.

59. مَن تَوَلّى وَكَفَرَ [بالإسلام].

60. الكَفّارُ العَنيدُ المَّنّاعُ لِّلخيرِ المُعتَدِي المُّريبُ الَّذي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلاهًا آخَرَ.

61. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] مِن أَهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ.

62. الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام] مِن أَهلِ الكِتابِ الَّذينَ شاقُّوا اللهَ وَرَسولَهُ.

63. [المسيحيون] الَّذينَ كَفَروا بِقَولِهِم إِنَّ اللهَ هو المَسيحُ ابنُ مَريَمَ

64. [المسيحيون] الَّذينَ كَفَروا بِقَولِهِم إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاَثَةٍ وَما مِن إِلاهٍ وَلَم يَنتَهوا عَمّا يَقولونَ.

65. مَن يُشرِك بِاللهِ.

66. الَّذينَ استَنكَفوا واستَكبَروا.

67. الَّذينَ يُحارِبونَ اللهَ وَرَسولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسادًا.

68. السَّمّاعونَ لِلكَذِبِ السَّمّاعونَ لِقَومٍ آخَرينَ والمُحَرِّفونَ لِلكَلِمَ مِن بَعدِ مَواضِعِهِ.

69. الَّذينَ يَتَوَلَّونَ الَّذينَ كَفَروا [بالإسلام].

70. مَنِ اعتَدى مِنَ الَّذينَ آمَنوا بَعدَ أَنِ ابتَلاهُمُ اللهُ بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيدِ تَنالُهُ أَيديكُم وَرِماحُكُم لِيَعلَمَ اللهَ مَن يَّخافُهُ بِالغَيبِ.

71. الَّذينَ كَذَّبوا بِلِقاءِ اللهِ.

72. الظّالِمونَ.

73. الَّذينَ اتَّخَذوا دينَهُم لَعِبًا وَّلَهوًا وَّغَرَّتهُمُ الحياةُ الدُّنيا.

74. مَنِ افتَرى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَو قالَ أوحِيَ إِلَيَّ وَلَم يوحَ إِلَيهِ شَيءٌ وَمَن قالَ سَأُنزِلُ مِثلَ ما أَنَزلَ اللهُ.

75. الَّذينَ كانوا عَن آياتِ اللهِ يَستَكبِرونَ.

76. مَن كَذَّبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنها.

77. مَن تَبِعَ إِبليسَ.

78. الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِ اللهِ وَاستَكبَروا عَنها.