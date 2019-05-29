القبض على أب ضرب ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية بمحافظة عراقية

اعلنت شرطة محافظة كربلاء يوم الثلاثاء عن تمكن المفارز التابعة الى مكافحة الاجرام من القاء القبض على شخص عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجة ابيه .

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة انه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بضرب مبرح لأبنه البالغ من العمر 5 سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الأخرى البالغة من العمر ثلاث سنوات لكنها بقيت على قيد الحياة مع وجود كدمات على أنحاء مختلفة من الجسم”.

واضاف البيان” : نظراً لأهمية الحادث أمر قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها”.

ولفت البيان الى انه “خلال فترة قصيرة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على رجل وزوجته الثانية البالغة من العمر 19 سنه وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم هذه وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.