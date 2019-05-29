المالكي يهنئ نيجيرفان بارزاني ويتطلع لأمر برئاسته لكوردستان

بعث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي برقية تهنئة الى نيجيرفان بارزاني لانتخابه رئيسا لإقليم كوردستان.

وفيما يلي نص البرقية:

“يطيب لنا ان نبعث لكم بخالص التهاني واصدق التبريكات لانتخابكم رئيسا لإقليم كوردستان .

نتطلع الى ان يكون انتخابكم لرئاسة الاقليم خطوة اخرى على طريق العلاقات الطيبة بين بغداد واربيل لتكون نموذجا للانسجام والتفاهم والشراكة الوطنيه ، متمنين الاستقرار والازدهار لشعبنا الكوردي الى جنب اخوانهم من القوميات ومكونات الشعب العراقي .

امنياتنا الصادقة لكم شخصيا بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الكوردي” .