Posted on by

بارزاني يتلقى تهنئة من منافس له على رئاسة اقليم كوردستان

تلقى رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة من المرشح المنافس للرئاسة المحامي ريبوار عزيز مصطفى، بمناسبة نيله ثقة برلمان كوردستان كرئيس للاقليم للسنوات الاربع المقبلة، متمنيا له النجاح في اداء مهامه وواجباته والمشاريع التي تبناها.

وقال مصطفى في الرسالة ان “بلدنا اليوم بحاجة الى جهود بارزاني لتوحيد البيت الكوردي والتغلب على المشكلات المعلقة”.

وأكد ان “على الجهات السياسية وجميع الكورد ان يكونوا معاضدين ومساندين له بروح من المسؤولية من اجل تنفيذ برامجه، كون الجميع سيكونون في النهاية اصحاب النجاح والمصير الواحد”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close