بارزاني يتلقى تهنئة من منافس له على رئاسة اقليم كوردستان

تلقى رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، رسالة تهنئة من المرشح المنافس للرئاسة المحامي ريبوار عزيز مصطفى، بمناسبة نيله ثقة برلمان كوردستان كرئيس للاقليم للسنوات الاربع المقبلة، متمنيا له النجاح في اداء مهامه وواجباته والمشاريع التي تبناها.

وقال مصطفى في الرسالة ان “بلدنا اليوم بحاجة الى جهود بارزاني لتوحيد البيت الكوردي والتغلب على المشكلات المعلقة”.

وأكد ان “على الجهات السياسية وجميع الكورد ان يكونوا معاضدين ومساندين له بروح من المسؤولية من اجل تنفيذ برامجه، كون الجميع سيكونون في النهاية اصحاب النجاح والمصير الواحد”.