(بالفيديو) اصابة نيمار في ركبته خلال تدريبات منتخب البرازيل

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا أصيب في الركبة خلال أولى تدريباته رفقة منتخب بلاده استعدادا لكوبا أمريكا التي تنطلق يوم 14 حزيران/يونيو المقبل.

وحسب الصحيفة فالإصابة جاءت بعدما كان نيمار يقوم بالتسديد على المرمى وشعر بالألم في الركبة وحاول بعدها الإستمرار، لكن الألم لم يتوقف مما دفع طبيب المنتخب البرازيلي للتدخل ومرافقته إلى غرفة الملابس.

وتعرض نيمار لعدة إصابات كان يفقد على إثرها المشاركة في كأس العالم روسيا 2018 لكنه شارك دون أن يكون جاهزا 100%.

كما تلقى إصابة في نهاية الموسم الحالي لكنه عاد ولعب اللقاءات الأخيرة لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي كما غاب بسبب الإيقاف.

ولم يصدر الاتحاد البرازيلي أي بيان حول إصابة النجم البرازيلي الذي قرر المدرب تيتي سحب شارة القيادة منه ومنحها لزميله في باريس سان جرمان داني ألفيس.