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تركيا تطلق حملة عسكرية داخل اقليم كوردستان

أعلنت تركيا الثلاثاء انطلاق حملة عسكرية في منطقة هاكورك باقليم كوردستان.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الحملة العسكرية بدأت الاثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع من وصفتهم بالإرهابيين في هاكورك.
وأضاف البيان وفق ما أوردته وكالة أنباء الأناضول أن “القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساء، وأن “حملة برية انطلقت بعده تنفذها ألوية الكوماندوز”.
وجاء في البيان أن “الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا”، وأنها تهدف إلى “تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك”.

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