ترمب لانسعى لتغير النظام في ايران ونريد اتفاق جديد،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ترمب يحكم امريكا والعالم بعقلية ملياردير، تغريداته وتصريحاته كثيرة لاتعد ولاتحصى، مركز امريكي احصى اكثر من ٨٠٠٠ تغريدة وتصريح الى ترمب خلال فترة عام واحد، اخر تصريح لترمب قاله اليوم في طوكيو في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة اليابانية، قال نحن لانريد اسقاط النظام في ايران، ههههه لو كانت بيد ترمب فرصة لاسقاط النظام في ايران لفعلها لكن ترمب يعرف قضية اسقاط النظام في ايران امر مستحيل، وترمب لايستطيع ان يحلب ابقار الخليج بدون وجود بعبع ايراني، ولولا البعبع الايراني لما اعلنت دول الخليج وجود علاقات بينهم وبين الاسرائيلين، العرب طبعوا بدون ان اسرائيل تقدم تنازل للفلسطينيين وهذا بفضل عقدة العرب تجاه ايران، فقد ذكرت المواقع الخبرية مايلي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى تغيير النظام» في إيران في حين تصاعدت التوترات بين البلدين مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو «نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية». وأضاف «سنبرم اتفاقا» مع طهران.

وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بسبب ترمب والذي رفع شعار الغاء الاتفاق النووي مع ايران وفعلا اتخذ الرئيس الأميركي ترمب قرار في مايو (أيار) 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وأعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنها ستنشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، متحدّثةً عن “تهديدات مستمرّة” ضدّ القوّات الأميركيّة صادرة عن “أعلى مستوى” في ايران التي نددت بما اعتبرته “تهديدا للسلام والامن الدوليين، وغاية نشر الجنود الامريكان بالخليج يعطي ترمب مقبلات لابقاره السمينة لكي يحلبهن بشكل جيد ومريح، لان شهية الابقار السمينة تنفتح اذا كان هناك تحشيد ضد ايران،

كل هذه التهديدات ضد ايران الغاية منها الدخول بمفاوضات جديدة والضغط على ايران لتتخلى عن دعم الفلسطينيين، متى ما قبلت ايران بذلك ينتهي كل مظاهر التحشيد والتهديد ضد ايران وتصبح معتدلة وصديقه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.