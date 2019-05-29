Posted on by

عبدالمهدي يشيد بفك نيجيرفان بارزاني العقد ويأمل بحل المشكلات العالقة

هنأ رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، بمناسبة انتخابه من قبل برلمان كوردستان رئيسا للاقليم للسنوات الاربع المقبلة، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.

من جهته وجه بارزاني شكره لعبد المهدي للاتصال الهاتفي والتهاني التي قدمها معربا عن استعداد اقليم كوردستان لزيادة تقوية العلاقات الثنائية وحل المشكلات بالحوار والمحادثات.

وفي قسم اخر من الاتصال الهاتفي ثمن عبد المهدي جهود بارزاني في حل المشكلات وفك العقد، متمنيا ان يتمكن الطرفان في المستقبل من بذل المزيد من المساعي لحل تلك المشكلات العالقة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close