عبدالمهدي يشيد بفك نيجيرفان بارزاني العقد ويأمل بحل المشكلات العالقة

هنأ رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي، بمناسبة انتخابه من قبل برلمان كوردستان رئيسا للاقليم للسنوات الاربع المقبلة، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة.

من جهته وجه بارزاني شكره لعبد المهدي للاتصال الهاتفي والتهاني التي قدمها معربا عن استعداد اقليم كوردستان لزيادة تقوية العلاقات الثنائية وحل المشكلات بالحوار والمحادثات.

وفي قسم اخر من الاتصال الهاتفي ثمن عبد المهدي جهود بارزاني في حل المشكلات وفك العقد، متمنيا ان يتمكن الطرفان في المستقبل من بذل المزيد من المساعي لحل تلك المشكلات العالقة.