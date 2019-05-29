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عبد المهدي يعلن زيارة الى واشنطن وطهران واتفاقية جديدة مع الكويت

اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء انه سيجري زيارة رسمية الى كل من ايران، وامريكا، كاشفا في الوقت ذاته عن ابرام اتفاقية جديدة بين العراق والكويت.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي انه “ستكون لنا زيارة الى واشنطن وطهران لبحث اوضاع المنطقة”، مردفا بالقول ان “زيارتنا للكويت حققت نتائج ايجابية وخرجت باتفاقية جديدة”.

وعن الاوضاع الداخلية في البلاد قال عبد المهدي ان “موضوع الحرائق ليس جديدا ومعظم الحوادث عرضية ومنها اثر خلافات شخصية”.

واضاف “وضعنا حلولا جدية لحسم ملف منتسبي القوات الامنية المفسوخة عقودهم وسنفتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات”.

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