عملية عسكرية تركية داخل اراضي اقليم كوردستان .. قصف بري وجوي يستهدف مناطق حدودية

أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلة عملية عسكرية اطلقت عليها “المخلب” تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني PKK في منطقة خواكورك الجبلية الحدودية داخل اقليم كوردستان .

وبحسب بيان من الوزارة ، قوات خاصة تركية تنفذ العملية بدعم من المدفعية والطيران.

وكثيرا ما تنفذ تركيا ضربات جوية واحياناً بالمدفعية تقول إنها تهدف لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية داخل اقليم كوردستان . وشنت من قبل غارات جوية وكذلك اخترقت أراضي إقليم كوردستان بقوات عسكرية برية ووصلت إلى عمق 30 كيلومتراً في بعض المناطق.

وبحسب الوزراة ، إن “عملية المخلب” التي انطلقت في 27 مايو/ أيار الجاري ، بمنطقة خواكورك ، مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها. موضحة أن العملية مستمرة بدعم من المدفعية الأرضية والمروحيات الهجومية وغارات القوات الجوية ، مشيرة إلى “تحييد” 15 من مقاتلي العمال الكوردستاني ، في اشارة الى مقتل او اصابة او اسر هؤلاء .

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الأتراك ومقاتلي حزب العمال PKKعن سقوط مدنيين ممن يقطنون في قرى حدودية نائية.

وأشارت وزارة الدفاع التركية ، إلى مواصلة وحدات الكوماندوز عملياتها في تحديد مخابئ ومغارات ومواقع أسلحة العمال الكوردستاني ، وتدميرها.

وصباح اليوم تعرضت مناطق جبلية في ناحية شيلادزي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) ضمن حدود محافظة دهوك لقصف جوي تركي استهدف مقرات ومعاقل مفترضة للعمال الكوردستاني.

وبحسب مراسل (باسنيوز) في المنطقة استهدفت غارة تركية موقعاً لايبعد عن مركز ناحية شيلادزي سوى كيلومترين اثنين فقط . موضحاً ان القصف خلق جواً من الهلع والخوف لدى سكان المنطقة .

ومنذ العام الماضي وحتى اليوم اودى القصف الجوي التركي بحياة 18 مدنياً من القرويين ضمن حدود قضاء آميدي .