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في السليمانية.. اعتقال عصابة متهمة بالسرقة

اعتقلت قوات اسايش غرب السليمانية خمسة متهمين بالسرقة ومنع المواطنين على طريق سنكاو – جمجمال.

وقالت مديرية اسايش غرب السليمانية في بيان لها ان عملية الاعتقال جرت بعد ورود معلومات تفيد بأن عدداً من الاشخاص المشتبه بهم يستقلون سيارتين نوع نيسان باترول على الطريق الرئيسي سنكاو – جمجمال، فتوجهت قوة من الاسايش مباشرة الى المكان المحدد، واعتقلت خمسة اشخاص بحوزتهم عدد من الاسلحة.

واضاف البيان ان احد المعتقلين كان مطلوباً من قبل المحكمة، مبينا انه جرى توقيفهم جميعاً بقرار قاضي التحقيق، وتم فتح تحقيق بحقهم.

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