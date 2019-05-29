كيف تطوّرالجامعات مفكرين نقديين؟

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد (لغة أنكليزية وترجمة) – كلية شط العرب الجامعة

بقلم: أليسيا جيكبز Alicia Jacobs

تشير الدراسات الى أن النقاشات التي تجري داخل الصفوف الدراسية الجامعية وأشراك الطلبة بشكل متزايد في العملية التعليمية يمكن أن تؤثر على خبرات الطلبة التعليمية بصرف النظر عن طبيعة الصف الدراسي سواء كان تقليديا أو يجري التعليم فيه عبر الأنترنت. لذا دأبت جامعات وكليات مثل كلية أكسيلسيور Excelsior College الى التركيز كثيرا غلى التفكير النقدي critical thinking وكذلك التعليم الفعال والتأملي بهدف تعزيز نجاح الطلبة وأثراء خبراتهم. ومع تزايد أعداد الشركات في الوقت الحاضر التي توظف الأشخاص الذين يمتلكون خبرات في مجالي حل المشاكل والتفكير النقدي فقد غدا لزاما الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تسعى المؤسسات الأكاديمية لتطوير خريجيها لتلبية مثل هذا الطلب المتنامي.

أذن كيف يتسنى للجامعات والكليات تطوير مهارات التفكير النقدي؟ ماالمقصود بالتفكير النقدي على وجه الدقة خاصة أذا علمنا أن المعرفة المكتسبة سوف تتلاشى حين يفتقر التعليم الى مهارات التفكير النقدي؟ يشير التعريف القاموسي للتفكير النقدي الى أنه (تفكير منضبط يتسم بالوضوح والعقلانية والأنفتاح والمعرفة). وينطبق هذه التفكير في جوهره على الشخص الذي يطرح التساؤلات حول الاراء المطروحة والحقائق للكشف عن الأمور التي نسلّم بها جدلا أو تلك التي تعتبر من الحقائق لنكتشف خطأها أو عدم صحتها. في هذا الشأن يقول د. ديفيد سيلو Dr. David Seelow مدير برامج الكتابة ومختبر الكتابة عبر الأنترنت في كلية أكسيلسيور (لاينبغي أن يتوقف التفكير النقدي في حياتنا على الأطلاق فهو عملية فكرية متواصلة تشجع التساؤل والتقصي والتحليل).

واذا ماأخذنا هذا الأمر في الحسبان فليس من الغرابة أن يصبح القانون law منهجا لسيرة حياة المفكر النقدي ، فالمحامي في المحكمة يعمد الى التدقيق في كل جملة أو عبارة ويطرح التساؤلات بشأنها. كما يعمل على التمعن بكل جزئية من جزئيات الأدلة التي يتعاطى معها. وفي معرض أجابة الدكتور سيلو عن سؤال يتعلق بأهمية التفكير النقدي لطلبة الجامعة أشار الى أن التفكير النقدي يعين الطالب الجامعي لأن يكون مواطنا محصنا بمعرفة واسعة. أضف الى ذلك أن التغيير لايمكن أحداثه أبدا أذا أخذت الأمور على عواهنها! كما أن التفكير النقدي أمر جوهري في تحقيق الديمقراطية وكذلك العمل الأنتاجي المدني. ويرى الدكتور سيلو أن الجامعات تستخدم أدوات التقييم لتعزيز مهارات التفكير النقدي. في هذا السياق حدد البروفيسور بيتر فاسيوني Professor Peter Faccione ست أدوات للتفكير النقدي هي: التحليل والأستدلال والتوضيح والتفسير والتقييم والضبط الذاتي. ويوصي التربويون بضرورة التأكيد على بعض تلك المهارات في الموضوعات الدراسية كافة.

أن قراءة قصيدة شعرية ما على سبيل المثال يتطلب الأستعانة بمهارات مثل التحليل والتفسير والأيضاح وابداء الحكم ، أما في المواد الدراسية فيتعين على الطلبة الركون الى المناقشات التي تستند الى الأدلة

وفهمها. ويتعين على الطلبة التمتع بالقدرة على تقييم المعلومات ومنها الدراسات الأحصائية فضلا عن فهم الأستدلالات التي يتم تطويرها من هذه المعلومات. كما أن التفكير بالمهارات يساعد الطلبة على التعاطي مع الجدل المستند الى الأدلة التجريبية.

تجدر الأشارة ان الأيضاح يصاحب التفسير وأن التقييم يمثل التوصل الى أحكام محددة للبحث ناهيك عن ان الضبط الذاتي ينشأ عن التحكم بالتفكير.

وينوه د. سيلو الى ضرورة دراسات الحالة case studies الى المنهاج الدراسي بهدف تعزيز التفكير النقدي حيث أن مثل هذه الدراسات تحمل في طياتها منهجا متعدد الأوجه لتعزيز عملية الفهم. فعلى سبيل المثال دأبت كلية هارفرد للأعمال Harvard Business School على جعل منهاجها الدراسي يعتمدعلى منهج دراسة الحالة منذ تأسيسها. ويضيف بأن النقاشات الصفية تؤثر على التفكير النقدي بصرف النظر عن البيئة التعليمية حتى وأن حصلت في الصف الدراسي التقليدي حيث أن هذه النقاشات تكشف عن مدى فهم الطلبة للمواد الدراسية المطروحة. وللمواد الدراسية التي تطرخ عبر الأنترنت فوائدها ومزاياها قدر تعلق ذلك بالتفكير النقدي ، ففي النقاشات التي يجريها الطلبة غبر الصفوف الألكترونية يتوفر وقت أفضل للتفكير مليا بالأجابات وكذلك ممارسة التفكير النقدي رغم أنها ربما تفتقر الى تلقائية الصف التقليدي. أضف الى ذلك أن طلبة الصف الدراسي الألكتروني يشاركون جميعا في الحوارات على خلاف الصف الدراسي التقليدي الذي ينشط فيه الطلبة الجديون فحسب وهم قلة! وأخيرا يتمتع الطالب غبر الأنترنت بالكثير من الوقت لتأمل أجابات زملائه وتمحيصها.

وفي مايخص أهمية التفكير النقدي لأصحاب الأعمال يرى د. سيلو أن كلا من أتخاذ القرارات وحل المشاكل يمثلان أهم مهارتين أساسيتين لضمان تحقيق النجاح في مجال الأعمال. كما يعتبر التفكير النقدي المصدر الأساسي للقرارات الحكيمة وكذلك القدرة على حل المشاكل بشكل منتظم. ويرى رجال الأعمال وأرباب العمل من جانبهم أن أهم المهارات الواجب توفرها في الخريجين الجدد هي مهارات التواصل الجيدة (كتابة وشفاها) والتفكير النقدي.