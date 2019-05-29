ما هكذا نقدم انتحار شباب العراق!/6

عبد الرضا حمد جاسم

يتبع ما قبله لطفاً

النموذج الثالث: [خلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار، كشفت عن تسجيل مناطق المحافظة(26) حالة بشكل عام منذ بداية عام 2017، فيما سجلت احصائيات العام 2016 حالة انتحار واحدة اسبوعياً، وأن معظمهم من المتعلمين] انتهى.

تعليق:

1.لم يذكر لنا أ. د قاسم من اين جاء بهذه النموذج / التصريح، هل سمعه مباشرةً من مسؤولي لجنة الازمة او نقله عن وسيلة اعلام “صحيفة، قناة تلفزيونية، موقع الكتروني” او حصل على وثيقة رسمية تضمنت ذلك او ورد في دراسة جامعية عراقية؟

2.في أي شهر صدر هذا التصريح/النموذج ليتمكن المتابع من معرفة الفترة المقصودة؟

3.ورد: [(26) حالة بشكل عام منذ بداية عام 2017] …السؤال: ما ذا تعني “بشكل عام” هنا؟ هل تعني محاولات الانتحار وحالات الانتحار أم تعني اُناث وذكور ام تعني من كل الاعمار…أم ماذا؟

4.ورد: [سجلت احصائيات العام 2016 حالة انتحار واحدة اسبوعياً ]..السؤال: هل هذا منطق احصائي او حقيقة يتم اعتمادها؟

5.اليكم بعض ما ورد عن هذا التصريح/النموذج لتتبينوا “الدقة” عندما يُتداول في الاعلام العراقي والعربي! سأضع ما يهمنا بين قويسات(()):

# من موقع المربد 24/07/2017

https://www.almirbad.com/Details/25208

[اتخذت خلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار، ((اليوم الاثنين))، عدة توصيات لمواجهة تنامي ظاهرة الانتحار في المحافظة ((خلال شهر تموز الجاري))، وتسجيل مناطق المحافظة ((26 حالة بشكل عام)) منذ بداية عام 2017.ولفت الى ان ((احصائيات العام الماضي 2016 كانت تشير الى تسجيل حالة انتحار واحدة أسبوعيا))] انتهى

ملاحظات:

*يُفْهَمْ من هذه العبارة ان ظاهرة الانتحار قد تفاقمت في شهر تموز وخلية الازمة اجتمعت لاتخاذ توصيات لمواجهتها وتدارس أسباب تسجيل(26) حالة انتحار منذ بداية العام.

*هذه الصيغة تختلف عن صيغة “النموذج”. هنا حدد موقع “المربد” تاريخ التصريح واسم الشهر ويمكن ان نفهم منه ان (26) حالة حصلت في الفترة الممتدة من بداية عام 2017حتى بداية شهر تموز أي النصف الأول من العام 2017 …ثم أن هذا النص لا يتضمن عبارة:” وأن اكثرهم من المتعلمين” التي وردت في النموذج.

#. من صحيفة درر العراق الالكترونية

https://www.dorar-aliraq.net/threads/769801-26-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2017-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

[اتخذت خلية ازمة الانتحار في محافظة ذي قار اليوم الاثنين 24تموز2017 عدة توصيات لمواجهة ((تنامي ظاهرة الانتحار في المحافظة خلال شهر تموز الجاري))، وتسجيل مناطق المحافظة 26 حالة ((بشكل عام)) منذ بداية عام 2017 وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار و رئيس اللجنة عادل الدخيلي ((للمربد)) ان الخلية عقدت جلستها الدورية اليوم و اتخذت عدة توصيات…من جانبه كشف رئيس منظمة التواصل و الاخاء الإنسانية وعضو خلية ازمة الانتحار علي الناشي عن تسجيل 26 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري 2017وقال الناشي للمربد ان ((معظم حالات الانتحار تم تسجيلها بين صفوف شريحة الشباب و المتعلمين))، ولفت الى ان احصائيات العام الماضي 2016 كانت تشير الى تسجيل ((حالة انتحار واحدة اسبوعياً))…] انتهى

ملاحظات:

* “درر العراق” نقلت من “المربد” ونقلت معها:” لمواجهة تنامي ظاهرة الانتحار في المحافظة خلال شهر تموز الجاري”!!!!

*من هذا التصريح عرفنا من اين جاءت “وأن اكثرهم من المتعلمين” حيث وردت بالصيغة التالية:” ان معظم حالات الانتحار تم تسجيلها بين صفوف شريحة الشباب والمتعلمين”.

* “حالة واحدة أسبوعيا” تعني”52″ حالة سنوياً ولو قسمنا هذا الرقم الى “نصفين”/ على”2″ لظهر العدد”26” الذي يمثل عدد حالات الانتحار في النصف الأول لعام 2017 وهو عدد أسابيع النصف الأول.ماذا يؤشر هذا؟ انه قـــــــد يؤشر الى ان خلية الازمة لم تقل الحقيقة أو لا تعرفها وإنها نقلت هذا الرقم، أو ان هذا الرقم كان قد نُشر سابقاً فلا يرغبون بتغييره، ولتقول ان النصف الأول لعام2017 لم يشهد زيادة في عدد حالات الانتحار إنما بنفس العدد عن العام السابق “مجرد شك وان كل الشك حلال في مثل هذه الظروف” ربما فيه ميزة لمجلس المحافظة.

# من موقع بغداد اليوم في 24/07/2017

. https://baghdadtoday.news/ar/news/8907/%D8%B8l

[كشف رئيس خلية الازمة في محافظة ذي قار عادل الدخيلي الاثنين عن تسجيل 26 حالة انتحار ((خلال الشهر الحالي)) ((مؤكدا انها النسبة الأكبر مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي)) ((ويذكر ان خلية الازمة في ذي قار قد أعلنت في 24 نيسان 2017 ان عدد حالات الانتحار الموثقة رسميا خلال العام الماضي بلغت 52 من ((كافة الاعمار)) ومن كلا الجنسين))] انتهى.

ملاحظات:

*هنا ورد ان رئيس خلية الازمة يقول” 26 حالة انتحار خلال الشهر الحالي “أي شهر تموز، وأكد انها النسبة الأكبر مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي. دققوا في العبارة لطفاً.

*ورد ايضاً:” ان الخلية أعلنت في 24 نيسان2017 ان عدد حالات الانتحار الموثقة رسمياً خلال العام الماضي بلغت(52) من كافة الاعمار ومن كلا الجنسين. يعني أن هناك تصريح في 24/نيسان ويعني ليس حالة واحدة اسبوعياً ويعني ليس أكثرهم من الشباب والمتعلمين وليس اغلبهم من المتعلمين. انما من كافة الاعمار ومن الجنسين.

هل هذا النموذج يمكن ان يُعتبر من الحقائق او من مصدر رسمي يتمتع بمصداقية ومنطقي؟ ماذا يقول من يطلع عليه من الأجانب المتابعين لحالة الانتحار في العراق وعندما يعرف انه ورد في انتقاد لدراسة ومن أستاذ متحصص وله خبرة في الدراسات العلمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

النموذج الرابع: [سجلت جمعية “الأمل” لحقوق المرأة في محافظة كركوك، (20) حالة انتحار خلال شهر واحد داخل المحافظة”] انتهى.

تعليق:

1.هنا يُطرح سؤال: في أي شهر وأي سنة تم تسجيل هذا العدد؟ من هي جمعية الامل لحقوق المرأة في كركوك واين بحوثها ودراساتها ووثائقها التي تفرض اعتمادها؟؟؟

2.اليكم عن مصادر هذا الخبر:

#السومرية نيوز 30/08/2017

https://www.alsumaria.tv/news/214451/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-20-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1/ar

[كركوك السومرية نيوز: كشفت جمعية الامل لحقوق المرأة الاربعاء عن تسجيل 20 حالة انتحار خلال شهرواحد داخل المحافظة ،داعية الحكومة الاتحادية الى اطلاق برنامج للحد من هذه الظاهرة وقالت رئيسة الجمعية سرود محمد فالح في حديث للسومرية نيوز ان كركوك شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مخيفاً في حالات الانتحار ففي شهر واحد تم تسجيل 20 حالة انتحار توزعت مناصفة بين الرجال والنساء لافته الى ان مستشفى آزادي التعليمي امس قد استقبل في يوم واحد ستة حالات أشخاص احرقوا انفسهم ثلاثة فارقوا الحياة والاخرون مصابون بحق شديدة] انتهى

ملاحظات:

*هل الستة المحروقين من ال(20)؟ *الآونة الأخيرة ماذا تعني؟

*هل السومرية نيوز من المصادر التي تتمتع بمصداقة ام ان جمعية الامل مصدر حكومي ام ان المنطق يقول هذا؟

النموذج الخامس: [افادت وزارة حقوق الإنسان بأن أحد الباحثين أجرى في 2015 دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهراً سجل خلالها أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار في مدينة كربلاء غالبيتها بين الفتيات الشابات والمراهقات] انتهى. [مكرر]

تعليق:

*لم يخبرنا أ. د قاسم حسين صالح تفاصيل عن ال “120”.. كم عدد حالات الانتحار وكم عدد محاولات الانتحار؟ كم عدد الشبان وكم عدد الشابات؟

* هل يتوقع أ. د قاسم ان “لجنة الدكاترة” لا تعرف الطريق الى مفوضية حقوق الانسان او ان المشاركين فيها من الأساتذة الممارسين لا يعرفون هذه الأرقام والتصريحات…او لم يطلعوا عليها؟

*هل من المنطق والحقيقة والمصداقية ان يُقال:(120) حالة انتحار أو محاولة انتحار؟ الدراسة واعتراض أ. د قاسم حسين صالح عليها تتكلم عن حالات انتحار وليس عن محاولات انتحار.

*كيف ورد (2015) هنا؟؟؟؟؟

*ذكر أ. د قاسم حسين صالح هذا النص بصيغة تختلف في مقالته التي ناقشتها سابقا: “انتحار الشباب “مهداة الى من يريد بناء اسيجة على جسور بغداد” حيث كتب التالي: [حصلت وزارة حقوق الإنسان على ((معلومات مؤكدة)) بزيادة حالات الانتحار بمحافظة كربلاء غالبيتها من الشباب والفتيات، وسجّل أحد الباحثين في دراسة لمدة 11 شهراً أكثر من 120 حالة انتحار أو محاولة انتحار، (الناطق باسم وزارة حقوق الانسان)] انتهى.

ملاحظات:

* في النص الأول وردت كلمة: “أفادت” وهنا وردت عبارة: “حصلت على معلومات مؤكدة”. في النموذج ورد: “عام 2015” وهنا لم يُذكر. في النموذج ورد: “غالبيتها بين الفتيات الشابات المراهقات” وهنا ورد: “غالبيتها من الشباب والفتيات” أي من الجنسين.

السؤال هنا: هل أطلع أ. د قاسم حسين صالح على ما تأكدت منه وزارة حقوق الانسان عن تلك الدراسة وما ورد فيها من معلومات؟ يبدو ان أ. د قاسم حسين صالح عندما قال عن الدراسات الجامعية العراقية كأحد مصادرة اعتمد هذا القول المبهم …هل حاول أ. د قاسم حسين صالح الاطلاع على دراسة هذا “الباحث المجهول” أو هل حضر مناقشة هذا البحث؟

# اليكم نص ما نشرته الصحيفة الحياة بتاريخ 19يناير2016تحت عنوان: “الانتحار في العراق ظاهرة تصعب دراستها”[…. الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية، كامل أمين (أن وزارة حقوق الإنسان ((حصلت)) ((قبل أعوام))، على ((معلومات مؤكدة)) بزيادة حالات الانتحار لدى الشباب في محافظة كربلاء، وأن ((أحد الباحثين)) أجرى دراسة عن الظاهرة لمدة 11 شهراً سجل خلالها أكثر من 120 ((حالة انتحار أو محاولة انتحار، غالبيتها بين الفتيات الشابات والمراهقات)).] انتهى.

الملاحظات: *هنا ورد: “حصلت قبل أعوام على معلومات مؤكدة” لم يبين لنا أ. د قاسم معنى عدة سنوات أو أي السنوات تلك ف”عدة سنوات” مفتوح من عام النشر رجوعاً الى عام 2003؟؟؟؟ “” واليكم مثال على عدة سنوات: [“العربي الجديد” “تحت عنوان: “زيادة حالات الانتحار في العراق…احتلال وعنف وبطالة بتاريخ 26 فبراير 2016” والذي ورد فيه نص ما تفضل به أ. د قاسم حسين صالح: [سجلت محافظة المثنى جنوب العراق، 24 حالة انتحار خلال العام 2014، ليرتفع العدد بذلك إلى 188 حالة ((خلال تسعة أعوام))، ما يجعلها تتصدر ((المحافظات الأعلى في عدد حالات الانتحار في العراق))] انتهى

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/2/26/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9

عليه فأن هذا النموذج لا يقبله المنطق ولا هو حقيقة ولا هو من مصادر حكومية. ولا هو من “تقارير تتمتع بالمصداقية. “ولا هو من الدراسات الجامعية العراقية” ولا يمكن ان يقتنع به أحد ومُعيب حين يُطرح على منظمات دولية.

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الى اللقاء في التالي الذي سيبدأ ب: النموذج السادس: [في عام 2016 سجلت دائرة النجدة(251) حالة انتحار، منها(128) حالة في بغداد وكانت نسبة انتحار النساء أكثر من الرجال] انتهى.