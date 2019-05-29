مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص السعودية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله .

وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الفطر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل .

ووافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2018.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية، كما قرر مجلس الوزراء الغاء لجنة التعاون والتنسيق بين مجلسي الوزراء والنواب المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2017.

ووافق المجلس على إقرار سياسة دمج ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وناقش المجلس حماية عدد من المنتجات المحلية والخيارات المطروحة بين منع بعض المستورد لمدد زمنية محددة او فرض الرسوم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان.