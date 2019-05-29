مدارسُ أيات تُضيء بالتلاوةِ

سهير الخالدي

لقد أنزل الله سبحانه القرآن الكريم ليقدم للبشرية جمعاء أحكم الأحكام التشريعية، وأروع الحقائق العلمية، وأوضح الآيات الكونية. ليحققوا في ضوئها دراسات لا مثيل لها، وليبنوا منها ثروة ضخمة من العلم لا تزال، وستبقى المادة الأولى والوحيدة لقيام حضارة عالمية لا مثيل لها، تنعم في ظلها وظلالها البشرية بكل مستوياتها وكافة أشكالها وعامة أجناسها، بحياة أفضل وعيش أرغد, ولذلك كان فهمه وتطبيقه من الضروريات اللازمة.

وقد أمر الله رسوله بتلاوة القرآن في أول نزول القرآن، في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل: 4]، وكل أمر للرسول _صلى الله عليه وآلهِ وسلم_ هو أمرٌ لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة ما لم يكن أمراً خاصاً بالرسول, فتلاوة القرآن وقراءته عبادة يؤجر المسلم عليها المؤمن مثل سائر العبادات، بل إن أجره يتضاعف أكثر بتلاوته مع التدبر، ولذلك حثنا رسول الله _صلى الله عليه وآلهِ وسلم_ بتلاوته ودلنا على عظيم أجره، فقال رسول الله _صلى الله عليه وآلهِ وسلم_: “مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا”.

ولهذا وغيره أعطى سماحة المحقق والمرجع الديني السيد الصرخي الحسني أهمية عظيمة وبتوجيه مباشر من سماحته لقراءة القرآن في جميع الأوقات ,إضافة الى تلاوته في شهر رمضان في المساجد والحسينيات التابعة الى أنصاره وأتباعهِ,مما لاقى ذلك إقبالاً عظيماً من قبل جميع فئات المجتمع, فأن هذهِ المجالس فتحت أفاقاً واسعة في تربية المجتمع من خلال التوجيه المباشر في التربية القرآنية, لذلك ندعو الأباء الى تربية أبنائهم التربية القرآنية,ونقول لهم استوصوا بالأجيال خيراً، نشئوها على حب كتاب ربها، علموها العيش في رحابهِ، والاغتراف من معينهِ الذي لا ينضب، فالخير كل الخير فيهِ، وتعاهدوا ما أودع الله بين أيديكم من الأمانات، بتربيتها تربية قرآنية، كي تسعدوا في الدنيا قبل الآخرة، فما هانت أمة الإسلام إلا بهجرها لكتاب ربها وبعدها عنه.

وختاماً هنيئاً لكم ياقراء كتاب الله الكريم ، هنيئاً لكم هذا الأجر العظيم ، والثواب الجزيل, فأنتم أهل الله وخاصته, فعن الإمام الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام:

«إنّ القرآن يأتي يومَ القيامة بالرّجل الشّاحبِ يقولُ لربّه: يا ربّ، هذا أظمأتُ نهارَه، وأسهرتُ ليلَه، وقوّيت في رحمتك طمعه، وفسحتُ في رحمتك أمله، فكن عند ظنّي فيك وظنّه. يقول الله تعالى: اُعطوه المُلكَ بيمينه والخُلد بِشماله، واقرِنوه بأزواجه من الحور العين، واكسُوا والديه حلّة لا تقوم لها الدّنيا بما فيها، فينظر إليهما الخلائق فيعظّمونهما، وينظران إلى أنفسهما فيعجبان منهما، فيقولان: يا ربّنا، أنّى لنا هذه ولَم تَبلُغْها أعمالُنا ؟! فيقول الله عزّوجلّ: ومع هذا تاج الكرامة، لم يَرَ مثلَه الرّاؤون ولم يسمع بمثله السّامعون، ولا يتفكَّر في مثله المتفكّرون، فيقال: هذا بتعليمكما ولدَكُما القرآن، وبتبصيركما إيّاه بدين الإسلام، وبرياضتكما إيّاه على حُبّ محمّد رسول الله وعليّ وليّ الله صلوات الله عليهما، وتفقيهكما إيّاه بفقههما».