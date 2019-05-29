مصرع رجل وابنه غرقاً في خانقين

لقي رجل وابنه مصرعمها غرقا في نهر الوند بخانقين، الثلاثاء، اثتاء قيامهما بغسل مواشيهما في النهر، فيما اوضح مصدر في شرطة خانقين ان الابن تزحلق الى النهر وتبعه ابوه لانقاذه، الا ان الاثنين غرقا.

وقال مصدر في شرطة خانقين في تصريح صحفي، ان جثمان رجل وابنه وصلا الى مستشفى خانقين مساء اليوم، مبينا ان هذين الشخصين تعرضا للغرق اثناء قيامهما بغسل حيواناتهما في نهر الوند قرب جسر حلوان بين جلولاء وخانقين.

واشار الى انه وفقا لما قاله ذوو الضحيتين فان الولد تزحلق اولا وسقط في النهر ومن ثم لحقه ابوه محاولا انقاذه، الا انه تعرض للغرق ايضا كونه لا يجيد السباحة.