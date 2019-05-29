مقابل 145 مليون دولار .. تشلسي يوافق على بيع هازارد لريال مدريد

قالت تقارير إعلامية إن تشلسي الإنكليزي وافق على بيع نجمه إيدن هازارد لريال مدريد الإسباني، بعد التوافق بشأن الأمور المادية.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل البريطانية أن تشلسي بات مستعدا لبيع هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار).

وأضافت “كما تم الاتفاق مع اللاعب البلجيكي على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 505 ألف دولار)”.

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لصحيفة “ذا صن” إن الإدارة تعمل على “مشروع سيجعل الناس تحلم مرة أخرى”، مضيفا “مشروع سيجعلنا نستعيد قوتنا وطموحنا”.

وتابع “حلمي أن نتمكن من التعاقد مع هازارد هذه السنة.. أنا مهتم جدا بقدومه إلى الريال وآمل أن يحضر هذا العام. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم”.

يشار إلى أن هازارد يتواجد حاليا في باكو مع فريقه تشلسي، الذي سيخوض، مساء اليوم الأربعاء، نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

وكان اللاعب قال في تصريح سابق إن إحراز لقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال سيمثل مسك الختام لمسيرته مع تشلسي.

وأبلغ الصحفيين، الاثنين “هذا سيكون جيدا وسيمثل لقبا أخيرا جيدا. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب”.

وفاز هازارد بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وبكأس الرابطة مرة واحدة، منذ الانتقال إلى تشلسي قادما من ليل في 2012.