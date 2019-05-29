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من منع الجلاليين من التصويت لصالح البارزانيين.؟

في البداية وقبل توجيه ( النقد ) اللأذع ونصيحة مجانية الى ( عصابة ) حزب الأتحاد الوطني الكوردستاني العراقي الحالي أود أن أكرر وأوضح للقراء الكرام بأن كل ما كتبته سابقآ وسأكتبه لاحقآ قوميآ ودينيآ وسياسيآ وحزبيآ ليست سوى ( رأي ) شخصي ولم ولن أعتمد على أي شخص أو جهة سياسية أو مخابراتية كانت وستكون في ( الكتابة ) والنقد وكما تتخيل البعض………..

أنا صاحب قلم ( حار ) وحر وشديد الأحرف والكلمات والجمل ( السريعة ) التوجيه وناقد عام ولكل ماهو ( الخطأ ) والخياني والتجحش ومؤيد ومتضامن لكل ماهو ( الصح ) ولمصلحة الجميع وأتحمل كل مسؤؤلية ومستعد للحضور والمثول أمام أية جهة قانونية كانت والرب يشهد..

ههههههههههههههه ياااااااااا ( عصابة ) الجلاليين …………والى متى الخيانة والتجحش.؟

لم ولن أقصد ( الأساءة ) الى أسم الراحل ( مام ) جلال الطالباني أنما أقصد وسمعت بأنه وقبل المئات من السنوات الماضية كانت هناك ( عصابة ) ماااااااااااااااااااا تقوم بسرقة وخطف وقتل وتهديد الناس ومن أهلهم في ( كوردستان ) وقبل البقية يسمون بالجلاليين……………؟

فلم ولن أسمع عن قيام ( عصابة ) حزب الأتحاد الوطني الكوردستاني الحالي بأية ( سرقة ) للمال أو الخطف وقتل الناس ظلمآ وهذا للحق والشهادة لهم ………………

لكنهم وللأسف الشديد أسوة من ( جميع ) العصابات المعروفة وهي عصابة ( الخيانة ) والتجحش والتجارة لبيع أهلهم وقومهم ( الكوردي ) والكوردستاني الى ( جميع ) الدول والمخابرات الداخلية العراقية و الأقليمية والمتجاورة والمحتلة لأرض أجدادهم الكرام ( كوردستان ) ومنذ العام 1966م ولحد يوم أمس…….28.5.2019……………؟

السؤال والعودة الى العنوان وأعلاه وهو ( من ) منع هذه العصابة من الحضور الى ( قبة ) البرلمان وعدم التصويت لصالح البارزانيين ( الحفيد ) نيجيرفان رئيسآ للأقليم.؟

لالالالالالالالالالالالا حاجة أن أمدح وأتفلسف وأقول من هم البارزانيين ( العائلة ) والعشيرة والشخصيات والأبطال والمضحون بالغالي والنفيس ومن أجل ( كوردستان ) وليس بيعهم ومنذ بدايات القرن ( 19 ) الماضي ولحد اليوم وبشهادة ( العدو ) وقبل الصديق وكما تقال……..

الجواب الفوري ودون تردد من جانبي الشخصي الرأي ودائمآ هو أن ( أيران ) وجميع المخابرات الداخلية العراقية والخارجية وعامة قد طلبوا منهم ومنعوهم من الحضور وعدم التصويت لكي تبقى هناك ( العصابة ) والفوضى والتفرقة والتشتت والمشاكل بين ( الشعب ) الكوردي والكوردستاني في ( أيران ) وقبل تركيا وسوريا وأربيل / الأقليم بالذات.؟

نعم هناك ( عصابة ) ماااااااااااا في السليمانية تحاول ( تخريب ) و تفكيك الأقليم الى عدة أقاليم هزيلة وضعيفة وميتة وليست بسبب ( عدم ) ألتزام قيادة البارتي / الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببنود الأتفاق معهم وكما يدعون ويظرفون دموع التماسيح جلاليآ………….

بير خدر الجيلكي

المانيا في 29.5.2019

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